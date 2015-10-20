Футбол
Пеле госпитализировали в ПарижеРБК 11:34
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники. По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
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Кино
Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 07:57
Политика
В штабе Зеленского сообщили о планах по реформам на Украине
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и экс-министр финансов страны Александр Данилюк сообщил, что их лидер в случае победы во втором туре выборов намерен начать свое правление с реформ в судебной отрасли и антикоррупционной сфере.
Обновлено в 08:28
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
Обновлено в 12:23
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Наука
Ученые нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Кино
Минюст США настаивает на участии Netflix в борьбе за Оскар
В Министерстве юстиции США заявили, что исключение из конкурса на получение премии «Оскар» фильмов компаний потокового видео может расцениваться как грубое нарушение антимонопольных законов.
Обновлено в 13:54
Общество
За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Общество
У Егора Крида закончился контракт с Black Star
Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Общество
Прокуратура на Ямале отменила концерт «Дискотеки Аварии»
Обновлено в 08:15
Политика
Смешко отказался поддерживать Порошенко во втором туре
Напомним, по итогам первого тура выборов на Украине, прошедшего в минувшее воскресенье, лидером гонки стал Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов избирателей.
Обновлено в 13:28
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Происшествия
Как многодетная мать терроризировала Омск
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
Путешествия
Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян
Самыми опасными признаны страны далёкие от экстрима и опасных развлечений — предлагающие пляжный отдых.
Обновлено в 13:15