Футбол

Пеле госпитализировали в ПарижеРБК вчера в 11:34

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники. По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
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Пеле госпитализирован в Париже

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СМИ: Пеле госпитализирован в Париже

РИА Новостивчера в 10:05
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