Футбол
Пеле госпитализировали в ПарижеРБК вчера в 11:34
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники. По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
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Пеле доставлен в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки
Советский спортвчера в 10:42
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Сколько стоят различные виды готового бизнеса Самыми дорогими видами готового бизнеса на Авито в Казани в I квартале оказались сельхозкомпании со средней ценой 14,22 млн рублей, производственные предприятия (10,53 млн рублей) и строительные компании (7,06 млн рублей), которые больше всего подорожали за год – на 338%.
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Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
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В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
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Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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LADA Vesta стала самой продаваемой моделью России в марте
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Армия и оружие
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Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
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Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
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Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
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Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
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Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
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В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски
В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
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Обновлено вчера в 11:26
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Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
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Оборудование для новых метеорологических спутников и аппаратов дистанционной съемки Земли протестируют на МКС, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией
Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
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Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
В НАТО разработали три сценария будущего военного блока
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
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