Пеле госпитализировали в ПарижеРБК 11:34

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники. По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Армия и оружие Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.

Энергетика По заявлению нефтяника, Омская область перешла на казахстанский бензин Ты три километра от границы проехал, заехал в Омскую область, там можешь с прибылью продать казахстанский продукт.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Политика Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.

Общество Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние.

Общество В потребительскую корзину в России могут добавить витамины В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

Политика Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.

Армия и оружие Генсек НАТО призвал улучшить отношения с Россией «Россия никуда не уйдет, и нам нужно попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал генсек, выступая в Вашингтоне на 70-летнем юбилее НАТО.

Экономика Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долга У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса» Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.

Политика Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.

Общество Названы самые безопасные и опасные регионы России Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.

Общество Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.

Политика В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.

Политика Байден объяснился после очередных обвинений в домогательстве Правая рука Барака Обамы, бывший вице-президент США Джо Байден в своем микроблоге в Твиттере объяснился после очередных заявлений в его адрес в неподобающем поведении.

Экономика Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.

Музыка Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).