Футбол
Пеле госпитализировали в ПарижеРБК 11:34
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники. По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Происшествия
С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте
Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Политика
Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
Экономика
Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank
Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
Обновлено в 03:48
Политика
На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации
Обновлено в 16:06
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Авто
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено в 08:28
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Происшествия
Приставы задержали трех слушателей, которые пришли в суд поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
В Головинском районном суде Москвы судебные приставы задержали трех слушателей, которые пришли на заседание по продлению ареста аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на корреспондента Sota.Vision Федора Худокормова и очевидцев.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Пензе произошел пожар в ТЦ «Пассаж»
Возгорание произошло в одном из павильонов на первом этаже торгового центра «Пассаж» на улице Московской в Пензе вечером в среду, 3 апреля.
Обновлено в 11:25
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено в 06:14
Общество
В России перестанут выдавать бумажные СНИЛС
В России перестанут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); это изменение предусмотрено поправками к закону "Об индицидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", опубликованном в среду в "Российской газете".
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Здоровье
ГКБ-1 представила систему комплексной реабилитации пациентов
Больница представила на масштабном мероприятии новое оборудование для реабилитации, позволяющее оказывать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов: стабилометрический комплекс для диагностики и реабилитации больных с двигательными патологиями "Траст-М"; систему активной реабилитации верхних конечностей для развития мелкой моторики "Орторент Моторика".
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека
Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено в 06:08
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2 − 3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Происшествия
МЧС закроет московский центр управления в кризисных ситуациях
Московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) закрывается, его функции переходят столичному главку МЧС.
Обновлено в 19:31