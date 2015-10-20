Футбол

Пеле госпитализировали в ПарижеРБК 11:34

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники. По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
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СМИ сообщили о госпитализации Пеле в Париже

Матч ТВ10:45

СМИ: в Париже госпитализировали Пеле

ТАСС10:18

Пеле госпитализирован в Париже

Спорт-Экспресс10:23

Пеле госпитализирован в Париже

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Советский спорт10:42

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РИА Новости10:05

Пеле вчера госпитализировали в Париже

Sports.ru10:58
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