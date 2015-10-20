Футбол
Пеле госпитализировали в ПарижеРБК вчера в 11:34
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники. По данным портала, 78-летнего бразильца госпитализировали после встречи с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
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Пеле доставлен в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки
Советский спортвчера в 10:42
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Здоровье
Статус «московский врач» смогут получить медики 26 специальностей
В Москве расширен список медицинских специалистов, которые смогут получить статус «московский врач».
Обновлено в 01:50
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Спорт
В рейтинг Forbes «30 до 30» вошла Алина Загитова
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»
Обновлено в 01:20
Наука
Южный коралловый риф находится в опасности
Глубоководные кораллы пока не пострадали, однако если процессы будут столь масштабными, им тоже грозит опасность.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Политика
Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Политика
Власти Венесуэлы продолжат судебный процесс против Гуаидо
Венесуэльское Национальное учредительное собрание утвердило продолжение суда против лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено 02 апреля в 21:19
Политика
Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР
Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Нетаньяху хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Встреча лидеров России и Израиля пройдет 4 апреля в Москве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ситуацию в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.
Обновлено в 02:17
Общество
Мэрия возмущена: танки испортили новую плитку в центре Екатеринбурга
Готовящиеся к параду в День Победы военные портят плитку на площади Советской Армии в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 01:40
Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Семак вовремя перестроился на схему 3-5-2. Тактические итоги 21-го тура РПЛ: конкретика и видео
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в перерыве перешел со схемы 4-4-2 на 3-5-2 и переломил игру Маурисио Перейра из "Краснодара" создал 4 голевых момента партнерам.
Обновлено 02 апреля в 02:05
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Интернет
В открытом доступе оказались миллионы записей пользователей Facebook
В результате мониторинга эксперты компании обнаружили наличие большого объема данных о пользователях социальной сети Facebook, хранящихся в свободном доступе.
Обновлено в 00:59
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37