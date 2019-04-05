Футбол
Пеле чувствует себя лучше и снова готов игратьСпорт-Экспресс 12:06
Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Твиттере.
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Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Интернет
В социальной сети «ВКонтакте» ввели сортировку комментариев
Обновлено в 01:39
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Ижевске обнаружили десятки выброшенных на дорогу медкарт
В Ижевске обнаружили десятки выброшенных на дорогу медицинских документов.
Обновлено в 08:55
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского
Обновлено в 12:14
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Футбол
Фарфан вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Зенитом»
Встреча 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве.
Обновлено в 09:48
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Политика
Зеленский опубликовал результаты своих анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме наркотических веществ, которые сдал утром в пятницу.
Обновлено в 10:53
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика
Назван новый президент Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Футбол
Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»
В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте.
Обновлено в 13:40
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате
Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.
Обновлено в 12:12
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Автомобиль BMW X7 украли из автосалона в Мытищах
Неизвестный похитил из автосалона в подмосковных Мытищах новый автомобиль BMW X7, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 16:31
Культура
В Ярославле пройдет акция против объединения Волковского театра
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Ушаков прокомментировал отстранение с поста мэра Риги
Нил Ушаков назвал отстранение его от должности мэра Риги противоправным решением. Он пообещал оспорить его в суде.
Обновлено в 03:43
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Футбол
Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым
Г. Орлов ― Помню, когда мы с 0-3, я ездил в Москву сам, на этот решающий матч, сидел на трибуне и вот это всё ощущал.
Обновлено вчера в 13:22