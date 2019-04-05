Футбол

Пеле чувствует себя лучше и снова готов игратьСпорт-Экспресс 12:06

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Твиттере.
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Пеле: «Тесты показывают, что я в полном порядке»

Матч ТВ13:46

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Спорт-Экспресс12:06

Пеле: «Чувствую себя гораздо лучше. Снова готов играть!»

Sport24.ru12:53

Пеле: чувствую себя намного лучше, я готов снова играть!

Чемпионат12:37

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Soccer.ru12:23

Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше

РИА Новости13:15

Пеле заявил, что его состояние после госпитализации в Париже улучшилось

ТАСС12:04
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В Ижевске обнаружили десятки выброшенных на дорогу медицинских документов.
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Происшествия

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Футбол

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Встреча 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве.
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Авто

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Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
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Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
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Политика

Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
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В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

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Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме наркотических веществ, которые сдал утром в пятницу.
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Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
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Политика

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Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
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Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»

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Обновлено в 00:20
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Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
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Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате

Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.
Обновлено в 12:12
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Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Неизвестный похитил из автосалона в подмосковных Мытищах новый автомобиль BMW X7, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 16:31
Культура

В Ярославле пройдет акция против объединения Волковского театра

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Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
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Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым

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Пеле
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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