Футбол
Пеле чувствует себя лучше и снова готов игратьСпорт-Экспресс 12:06
Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Твиттере.
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Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Политика
Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Обновлено в 16:07
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Наука
Исследователи разработали способ управления скоростью света
Исследователи из Университета Центральной Флориды разработали способ управления скоростью света.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Авто
Евросоюз обвинил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
Антимонопольный регулятор Евросоюза обвинил компанию BMW и концерны Daimler и Volkswagen в сговоре с целью задержать или блокировать внедрение технологии очистки выхлопных газов.
Обновлено в 08:30
Кино
Первый канал внезапно поставил в эфир сериал «Зорге»
Первый канал сегодня внезапно "перетасовал карты" своих фильмов, программ и сериалов.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Футбол
СМИ: «Реал» согласовал контракт с Йовичем
Как утверждает Bild, "королевский клуб" уже согласовал контракт с 21-летним сербом. Соглашение с Йовичем будет рассчитано на шесть лет.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Сторонники «Артподготовки» получили реальные сроки в Волгограде
Обвиняемые намеревались принять участие в в массовых беспорядках в Москве Четверо сторонников "Артподготовки", которая является экстремистской организацией, запрещенной в РФ, приговорены Дзержинским районным судом Волгограда к реальным срокам.
Обновлено в 16:02
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Маленькая девочка сбежала из дома с котом в Свердловской области
В Свердловской области 12-летняя девочка ушла из дома, взяв с собой кота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28