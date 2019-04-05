Футбол

Пеле чувствует себя лучше и снова готов игратьСпорт-Экспресс 12:06

Экс-форвард сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле, ранее госпитализированный в Париже, чувствует себя лучше. Об этом он сообщил в своем Твиттере.
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Пеле: чувствую себя намного лучше, я готов снова играть!

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Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше

РИА Новости13:15

Пеле: «Чувствую себя гораздо лучше. Снова готов играть!»

Sport24.ru12:53

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Матч ТВ13:46

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

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Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Спорт-Экспресс12:06

Пеле заявил, что его состояние после госпитализации в Париже улучшилось

ТАСС12:04
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Пеле
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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