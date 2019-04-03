Футбол

Пеле был госпитализирован в ПарижеLiveSport.ru 11:12

Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа. Как сообщает RMC Sport, Пеле был доставлен в больницу из отеля, в котором остановился, в связи с судорогами и высокой температурой. В окружении бразильца отметили, что это была предупредительная мера.
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СМИ сообщили о госпитализации Пеле в Париже

Матч ТВ10:45

Пеле доставлен в одну из больниц Парижа после приступа столбняка и лихорадки

Советский спорт10:42

Пеле госпитализирован в Париже

Спорт-Экспресс10:23

Пеле госпитализирован в Париже

Чемпионат10:20

СМИ: в Париже госпитализировали Пеле

ТАСС10:18

СМИ: Пеле госпитализирован в Париже

РИА Новости10:05

Пеле вчера госпитализировали в Париже

Sports.ru10:58
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