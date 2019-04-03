Футбол
Пеле был госпитализирован в ПарижеLiveSport.ru 11:12
Легенда футбола Пеле 2 апреля был госпитализирован в одну из больниц Парижа. Как сообщает RMC Sport, Пеле был доставлен в больницу из отеля, в котором остановился, в связи с судорогами и высокой температурой. В окружении бразильца отметили, что это была предупредительная мера.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
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