Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-ПаулуСпорт-Экспресс 15:49
Легендарный бразилец Пеле снова попал в больницу. Как сообщает AFP, 78-летний футболист госпитализирован в Сан-Паулу, куда прилетел из Парижа, где также провел несколько дней в клинике. По данным источника, Пеле готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой.
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Политика
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Общество
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Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
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Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
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Обновлено в 09:47
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
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Авто
Иностранцы честно рассказали, что они думают о Lada
Что думают о наших автомобилях в Боливии, рассказал сайт Sputnik Mundo.
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ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»
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Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
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Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Общество
Аэропорт Южно-Сахалинска принял полный «боинг» коров
Обновлено в 20:04
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WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
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Армия и оружие
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Политика
Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР
Расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии прошло в КНДР под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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Происшествия
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Обновлено в 18:20
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Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября
Туск также сообщил, что соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованное Брюсселем и Лондоном 25 ноября, не может быть изменено, несмотря на новую отсрочку Brexit до 31 октября.
Обновлено в 20:19
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Экономика
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
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Обновлено в 17:46
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
Отмечается, что перерыв между закупками составил три недели. За неделю Венесуэла поставила США более 900 тыс. баррелей.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51