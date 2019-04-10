Пеле будет прооперирован в Сан-ПаулуСпорт-Экспресс 15:49

Легендарный бразилец Пеле снова попал в больницу. Как сообщает AFP, 78-летний футболист госпитализирован в Сан-Паулу, куда прилетел из Парижа, где также провел несколько дней в клинике. По данным источника, Пеле готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой.

Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Происшествия ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.

Авто Иностранцы честно рассказали, что они думают о Lada Что думают о наших автомобилях в Боливии, рассказал сайт Sputnik Mundo.

Космос ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз» ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Технологии Искусственный интеллект и бизнес Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Общество Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.

Происшествия Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.

Политика WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.

Энергетика Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).

Армия и оружие Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3 Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.

Политика Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР Расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии прошло в КНДР под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Происшествия Жителя Саяногорска избили и отобрали машину в Магадане Решение о возбуждении дела принято по результатам рассмотрения заявления жителя Саяногорска о совершенном в отношении него вымогательстве.

Политика Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября Туск также сообщил, что соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованное Брюсселем и Лондоном 25 ноября, не может быть изменено, несмотря на новую отсрочку Brexit до 31 октября.

Происшествия Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.

Экономика Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.

Энергетика США возобновили поставки нефти из Венесуэлы Отмечается, что перерыв между закупками составил три недели. За неделю Венесуэла поставила США более 900 тыс. баррелей.