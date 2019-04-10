Футбол

Пеле будет прооперирован в Сан-ПаулуСпорт-Экспресс 15:49

Легендарный бразилец Пеле снова попал в больницу. Как сообщает AFP, 78-летний футболист госпитализирован в Сан-Паулу, куда прилетел из Парижа, где также провел несколько дней в клинике. По данным источника, Пеле готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой.
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Пеле будет сделана операция

Газета.Ru16:25

Пеле перенесет операцию по удалению камней в мочеточнике

Советский спорт16:07

Пеле прооперируют в Бразилии в связи с камнем в мочеточнике

Sports.ru16:19

Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Спорт-Экспресс15:49

Пеле перенесет операцию по удалению камней в мочеточнике

РИА Новости15:45

Пеле предстоит перенести операцию

Soccer.ru15:13

Пеле будет сделана операция

Чемпионат15:52
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Бывшего мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено вчера в 15:23
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Авто

Иностранцы честно рассказали, что они думают о Lada

Что думают о наших автомобилях в Боливии, рассказал сайт Sputnik Mundo.
Обновлено в 05:01
Космос

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 21:03
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Технологии

Искусственный интеллект и бизнес

Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
Обновлено вчера в 03:15
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Общество

Аэропорт Южно-Сахалинска принял полный «боинг» коров

Обновлено в 20:04
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Политика

Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР

Расширенное заседание политбюро ЦК Трудовой партии прошло в КНДР под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Жителя Саяногорска избили и отобрали машину в Магадане

Решение о возбуждении дела принято по результатам рассмотрения заявления жителя Саяногорска о совершенном в отношении него вымогательстве.
Обновлено в 18:20
Политика

Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября

Туск также сообщил, что соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованное Брюсселем и Лондоном 25 ноября, не может быть изменено, несмотря на новую отсрочку Brexit до 31 октября.
Обновлено в 20:19
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Экономика

Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.
Обновлено в 17:46
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Отмечается, что перерыв между закупками составил три недели. За неделю Венесуэла поставила США более 900 тыс. баррелей.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
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