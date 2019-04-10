Пеле будет прооперирован в Сан-ПаулуСпорт-Экспресс 15:49

Легендарный бразилец Пеле снова попал в больницу. Как сообщает AFP, 78-летний футболист госпитализирован в Сан-Паулу, куда прилетел из Парижа, где также провел несколько дней в клинике. По данным источника, Пеле готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой.

Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

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