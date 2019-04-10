Футбол

Пеле будет прооперирован в Сан-ПаулуСпорт-Экспресс 15:49

Легендарный бразилец Пеле снова попал в больницу. Как сообщает AFP, 78-летний футболист госпитализирован в Сан-Паулу, куда прилетел из Парижа, где также провел несколько дней в клинике. По данным источника, Пеле готовят к операции из-за проблем с мочевыводящей системой.
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Пеле будет сделана операция

Газета.Ru16:25

Пеле перенесет операцию по удалению камней в мочеточнике

Советский спорт16:07

Пеле предстоит перенести операцию

Soccer.ru15:13

Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Спорт-Экспресс15:49

Пеле перенесет операцию по удалению камней в мочеточнике

РИА Новости15:45

Пеле будет сделана операция

Чемпионат15:52

Пеле прооперируют в Бразилии в связи с камнем в мочеточнике

Sports.ru16:19
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Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Авто

Мантуров назвал число заявок на покупку автомобилей Aurus

На покупку автомобилей Aurus поступило более 500 заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Обновлено в 08:13
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Хоккей

Знарок договорился со «Спартаком»

Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.
Обновлено в 12:55
Футбол

Близкий друг Кокорина заявил, что садился к нему на колени

Близкий друг нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина заявил на суде, что садился к нему на колени.
Обновлено в 07:26
Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено в 05:09
Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Экстренно заседание было назначено по гуманитарной ситуации в Венесуэле, но вице-президент Майк Пенс снова попытался все свернуть на политику.
Обновлено в 13:45
Политика

Россия запрещает ввоз белорусских яблок и груш

Заголовки получились песенными: «Запретили яблоки и груши». Запрет действует с 12 апреля, он временный.
Обновлено в 13:42
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Экономика

Знаменитый петербургский ИФЗ закупает фарфоровую посуду в Китае

Обновлено в 15:35
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Футбол

Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться

Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева прокатилась на карусели в Лондоне

Обновлено в 08:12
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Экономика

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми

Министр заявил, что в течении ближайших 3-5 лет не следует вводить какого-либо надзора и контроля за самозанятыми, поскольку программа нового налогового режима еще довольно «сырая» и введение подобных мер с легкостью может отпугнуть людей от перехода на «белый» статус.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon по тревоге были отправлены на перехват немецкого лайнера авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 16:23
Хоккей

Михеев чувствует себя на месте игроков «Авангарда»-2004

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев рассказал о финале чемпионата России по хоккею-2004 и предстоящем финале против ЦСКА.
Обновлено в 10:02
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час до трех тысяч рублей, сообщил замначальника ГАИ МВД Олег Понарьин.
Обновлено в 08:56
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