Энергетика

Пекин решил пока не покупать нефть у ВенесуэлыREGNUM вчера в 17:33

Уточняется, что в августе CNPC планировала приобрести порядка пяти миллионов баррелей нефти у Каракаса. Но пока этого делать не станет из-за новых санкций, введенных Соединёнными Штатами.
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