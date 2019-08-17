Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у ВенесуэлыREGNUM вчера в 17:33
Уточняется, что в августе CNPC планировала приобрести порядка пяти миллионов баррелей нефти у Каракаса. Но пока этого делать не станет из-за новых санкций, введенных Соединёнными Штатами.
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СМИ узнали об отказе китайской компании от поставок венесуэльской нефти
Московский Комсомолецвчера в 17:06
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламе
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Нахапетова почтила память матери кадром с Глаголевой и сестрами
Балерина Анна Нахапетова в Instagram опубликовала архивную фотографию, на которой она в обществе сестер и своей мамы, известной актрисы Веры Глаголевой.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
Бэйл и Хамес включены в заявку «Реала» на матч с «Сельтой»
Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Сельтой», сообщается в «твиттере» мадридского клуба.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города
Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Chater Garden и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково после попадания птиц в двигатель
Лайнер авиакомпании UTair следовал в Уфу Вылетевший в Уфу из Москвы самолет UTair вернулся во Внуково после попадания птиц в двигатель, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:36
Спорт
Логинов рассказал, что его не устраивает в контракте СБР
Российский биатлонист Александр Логинов и другие спортсмены национальной команды рассказали, в чем их не устраивает текущий контракт от Союза биатлонистов России.
Обновлено 15 августа в 07:35
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа
Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Иран продемонстрирует отечественный аналог С-300
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»
В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации
Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Макгрегора могут оштрафовать за нападение на пожилого мужчину
Обновлено вчера в 06:13
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Авто
16 самых популярных автобусов СССР: вы все вспомните?
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мать больного ребенка стала свидетелем в деле о ввозе лекарств
Обновлено вчера в 10:13
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Глазьев покинет свой пост в администрации президента
Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 05:09
Культура
90-летие отметит Вологодский район в эти выходные
В канун Дня района пройдет цикл мероприятий под названием «Вологодский район – родина музыки В.А. Гаврилина», посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося земляка-композитора.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Транспорт
Из-за паводка в девяти районах Приморья размыло дороги
На территории девяти районов Приморского края после прохождения тайфуна «Кроса», по состоянию на 11:00 по местному времени, оказались размыты участки дорог.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18