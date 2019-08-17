Энергетика

Пекин решил пока не покупать нефть у ВенесуэлыREGNUM 17:33

Уточняется, что в августе CNPC планировала приобрести порядка пяти миллионов баррелей нефти у Каракаса. Но пока этого делать не станет из-за новых санкций, введенных Соединёнными Штатами.
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