Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у ВенесуэлыREGNUM вчера в 17:33
Уточняется, что в августе CNPC планировала приобрести порядка пяти миллионов баррелей нефти у Каракаса. Но пока этого делать не станет из-за новых санкций, введенных Соединёнными Штатами.
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СМИ узнали об отказе китайской компании от поставок венесуэльской нефти
Московский Комсомолецвчера в 17:06
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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Происшествия
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Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
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Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено вчера в 05:07
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека
В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
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Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
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В Приморье паводок размыл 15 участков дорог
Паводок в Приморском крае размыл 15 участков дорог. Это затруднило движение в пяти муниципалитетах. Причиной паводка стал тайфун «Крос».
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Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Протестующие в Гонконге разблокировали центральные улицы
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«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
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Армия и оружие
В ДНР пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
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Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
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Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
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Армия и оружие
«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться
У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
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Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке
Самый большой российский флаг площадью 1423 кв. м развернули в субботу на склоне Авачинского вулкана на Камчатке участники патриотической акции.
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Политика
ЦИК Украины назвала последнего победителя на выборах в Раду
Последним стал победитель в 210-м избирательном округе Черниговской области, пишет RT.
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Власти Подмосковья обещали ликвидировать свалку в Жуковском
Обновлено вчера в 09:41
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Порошенко назвал себя президентом Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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