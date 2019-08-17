Энергетика

Пекин решил пока не покупать нефть у ВенесуэлыREGNUM вчера в 17:33

Уточняется, что в августе CNPC планировала приобрести порядка пяти миллионов баррелей нефти у Каракаса. Но пока этого делать не станет из-за новых санкций, введенных Соединёнными Штатами.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Китай впервые за 10 лет отказался импортировать венесуэльскую нефть

Телеканал 360°вчера в 22:50

Bloomberg: Китай решил приостановить покупку нефти у Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 19:34

Пекин решил пока не покупать нефть у Венесуэлы

REGNUMвчера в 17:33

Китай временно отказался от импорта нефти из Венесуэлы

Национальная служба новостейвчера в 18:09

Китай отменил поставку венесуэльской нефти из-за американских санкций

Взгляд.рувчера в 15:59

СМИ узнали об отказе китайской компании от поставок венесуэльской нефти

Московский Комсомолецвчера в 17:06

Bloomberg: китайская CNPC отменила поставку около 5 млн баррелей венесуэльской нефти

ТАССвчера в 15:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Баскетбол

Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено 15 августа в 15:02
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Суд на Украине при оглашении решения по аресту замминистра допустил ошибку в его отчестве

Деснянский районный суд Чернигова, оглашая постановление о заключении под стражу сроком на два месяца заместителя министра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Николаевича Грымчака, допустил ошибку в отчестве замминистра.
Обновлено вчера в 17:12
Общество

На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов

Обновлено вчера в 21:04
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Кино

«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина

Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено вчера в 05:07
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека

В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 13:48
Кино

Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»

Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Обновлено вчера в 23:58
Транспорт

В Приморье паводок размыл 15 участков дорог

Паводок в Приморском крае размыл 15 участков дорог. Это затруднило движение в пяти муниципалитетах. Причиной паводка стал тайфун «Крос».
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено вчера в 14:44
Общество

Протестующие в Гонконге разблокировали центральные улицы

Обновлено вчера в 11:27
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие

В ДНР пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Обновлено вчера в 04:33
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено 15 августа в 05:16
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Космос

Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС

Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено 14 августа в 01:46
Армия и оружие

«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться

У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено 15 августа в 17:22
Общество

Самый большой российский флаг развернули на склоне вулкана на Камчатке

Самый большой российский флаг площадью 1423 кв. м развернули в субботу на склоне Авачинского вулкана на Камчатке участники патриотической акции.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

ЦИК Украины назвала последнего победителя на выборах в Раду

Последним стал победитель в 210-м избирательном округе Черниговской области, пишет RT.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Власти Подмосковья обещали ликвидировать свалку в Жуковском

Обновлено вчера в 09:41
Политика

Порошенко назвал себя президентом Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко указал в электронной декларации, что является действующим президентом страны и работает в Администрации президента.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Китайская национальная нефтегазовая корпорация
Китайская компания
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания. Штаб-квартира - в Пекине. Компания занимает 4 место в Fortune Global 500.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Каракас
Город в Венесуэле
Город в Венесуэле и её столица. Город вместе с прилегающей к нему территорией выделен в федеральный столичный округ площадью 1900 км². Это сервисный, банковский и торговый центр Венесуэлы: так, Фондовая биржа Каракаса и PDVSA имеют штаб-квартиры в городе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное