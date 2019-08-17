Энергетика
Пекин решил пока не покупать нефть у ВенесуэлыREGNUM 17:33
Уточняется, что в августе CNPC планировала приобрести порядка пяти миллионов баррелей нефти у Каракаса. Но пока этого делать не станет из-за новых санкций, введенных Соединёнными Штатами.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:15, Ашберн
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено 14 августа в 23:10
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Баскетбол
«Сан-Антонио» 11 ноября выведет из обращения номер Тони Паркера
«Сан-Антонио» 11 ноября проведет церемонию по выводу из обращения 9-го номера разыгрывающего Тони Паркера.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл
Инсайдер по секрету поговорил с изданием People о семье герцогов Сассекских, а именно — о малыше Арчи, сыне Меган Маркл и британского принца Гарри.
Обновлено в 18:31
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что не считает себя героем.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Общество
Ростов вошел в десятку самых востребованных для проживания городов РФ
В ТОП-10 самых востребованных для проживания крупных городов России вошел Ростов-на-Дону, сообщила пресс-служба «Авито».
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Huawei снова перенесла выход складного смартфона Mate X
Обновлено в 14:17
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Обновлено в 19:23
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено в 03:24
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Путешествия
Бизнесмены Турции просят ограничить систему «все включено» в отелях
Обновлено вчера в 14:01
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией станет самоубийством для обеих стран и погрузит нашу планету в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 17:43
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Fox: в Новом Орлеане разбился легкомоторный самолет
Обновлено в 18:15
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду
Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.
Обновлено в 05:07
Экономика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Наука
Антропологи установили районы, в которых древние предки людей скрещивались с неизвестными видами
Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) определили районы, в которых древние предки Homo sapiens активно скрещивались с представителями других видов людей.
Обновлено 14 августа в 07:53