Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским моремИзвестия 02:19

Военные самолеты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции в среду, 24 июля.
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Пекин объяснил появление самолетов России и КНР над Японским морем

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