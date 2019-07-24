Армия и оружие
Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским моремИзвестия 02:19
Военные самолеты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции в среду, 24 июля.
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Китай опроверг заявление о нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Московский Комсомолецвчера в 23:55
В Минобороны Китая прокомментировали инцидент с Южной Кореей над Японским морем
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