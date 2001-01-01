Футбол
Пейчинович тренируется вместе с «Локомотивом»Спорт-Экспресс 05:55
На открытой тренировке "Локомотива" перед матчем с "Ахматом" появился бывший защитник "железнодорожников" Неманья Пейчинович. Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 года. В составе "Локо" он дважды становился обладателем Кубка и один раз выигрывал чемпионство. (Илья Егоров).
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