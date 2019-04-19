Футбол

Педро стал игроком недели в Лиге ЕвропыSports.ru 10:40

Полузащитник «Челси» Педро назван лучшим футболистом недели в Лиге Европы. 31-летний испанец забил два гола и сделал голевую передачу в ответном матче 1/4 финала против "Славии" (4:3).
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Объявлен лучший игрок недели в Лиге Европы

Газета.Ru10:32

Определены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Sport.ruвчера в 18:43

Педро Родригес – лучший игрок недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс10:14

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:30

Педро стал игроком недели в Лиге Европы

Sports.ru10:40

Педро и Шевчик – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Soccer.ruвчера в 19:04

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Чемпионат10:15
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Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Политика

Зеленский и Порошенко прибыли на «Олимпийский» в Киеве

Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено вчера в 07:06
Хоккей

Айзерман станет генменеджером «Детройта»

Стив Айзерман провел всю свою игровую карьеру в «Детройте», выступая за команду с 1983 по 2006 гг.
Обновлено в 07:11
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в польскую Гдыню

Как отмечается, в состав группы кораблей НАТО входят фрегаты и эсминцы из Великобритании, Германии и США.
Обновлено в 09:15
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера

Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд

Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
Обновлено в 07:45
Экономика

Венесуэла успела выплатить России процент по долгу до штрафа

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией, который должен был поступить еще в марте, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Кержаков прокомментировал мировое соглашение с Миланой Тюльпановой

Александр Кержаков решил прекратить судебный процесс и согласиться с исковыми требованиями со стороны Миланы Тюльпановой.
Обновлено в 03:50
Космос

«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения

Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Политика

В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе

Обновлено в 11:27
Кино

В Сети появился первый отрывок из «Джона Уика 3»

На YouTube-канале студии Lionsgate опубликован отрывок из третьей части "мясного" боевика "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли.
Обновлено в 11:00
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Театры

Канал «Культура» вырезал из трансляции фрагмент речи Серебренникова

Обновлено в 07:32
Космос

К Земле приблизился опасный астероид размером с дом

Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет

Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

Обновлено в 06:42
Здоровье

Секрет долголетия: сколько лет живут разные знаки зодиака

Эксперты по звездам назвали знаки зодиака, которые живут дольше всех, а кому приходится уходить очень рано.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Спорт

Загитова выступит на ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на шоу The Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:25
Футбол

Штоффельсхаус: хотел бы помочь «Манчестер Юнайтед» выйти на новый уровень

Работать в Англии было бы честью. Хотел бы помочь вывести клуб на новый уровень.
Обновлено в 10:25
Политика

В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено в 10:09
Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:07
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