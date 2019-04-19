Футбол
Педро стал игроком недели в Лиге ЕвропыSports.ru 10:40
Полузащитник «Челси» Педро назван лучшим футболистом недели в Лиге Европы. 31-летний испанец забил два гола и сделал голевую передачу в ответном матче 1/4 финала против "Славии" (4:3).
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