Футбол
Лэмпард настроен взять Суперкубок УЕФА с «Челси»Газета.Ru вчера в 08:12
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о том, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем". Его слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам наставника, клуб очень хочет взять этот трофей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено вчера в 11:42
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за бушующего в Китае супертайфуна «Лекима».
Обновлено 11 августа в 01:26
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Минтруд рассматривает инициативу о четырехдневной рабочей неделе
РИА Новости рассказали, что в Министерстве труда рассматривают инициативу введения четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду
Нефтекомпании предполагали, что в этом году будет принят закон о переносе ГЭЭ на предпроектную стадию, что «позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз», а в силу он вступит к концу переходного периода.
Обновлено вчера в 19:00
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Наука
Патент недели: когда иммунитет становится врагом
Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов
"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
Российские РЭБ «Красуха-4» убивают израильские F-35
Российские системы РЭБ «Красуха» убивают электронику израильских F-35.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
На Оби экипаж теплохода спас судно с 50 пассажирами, несшееся на камни
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:34
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»
Фольмер является воспитанником московского «Спартака».
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
Спустя год «Форд» может двигаться, теперь проблема в лифтах
Работают только два из 11 лифтов, предназначенных для доставки на полетную палубу боеприпасов, которыми должны снаряжаться базирующиеся на авианосце самолеты.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.
Обновлено 12 августа в 09:27
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Космос
Доказано влияние климата у поверхности Земли на погоду в космосе
Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта подтвердили гипотезу о том, что о изменения климата у поверхности Земли влияют на погоду в ближнем космосе.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФА
ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта
Обновлено вчера в 08:12
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено вчера в 17:36
Здоровье
В Татарстане заработала первая «мобильная поликлиника»
Обновлено вчера в 10:17