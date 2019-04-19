Футбол
Педро претендует на звание игрока недели в Лиге ЕвропыSports.ru вчера в 21:18
УЕФА назвал четверых кандидатов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы Полузащитник "Челси" Педро сделал дубль и две голевые передачи в игре со "Славией" (4:3). Хавбек "Айнтрахта" Филип Костич забил победный гол во встрече с "Бенфикой" (2:0).
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Политика
Завершились дебаты Зеленского и Порошенко
Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились пятиминутными выступлениями каждого.
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Суд освободил онкобольного россиянина от наказания
Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 12:48
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Российская экономика поставила очередной антирекорд
Российская экономика продемонстрировала очередной антирекорд: ВВП в первом квартале 2019 года показал самый маленький за последние два года рост.
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Кобылкин прокомментировал протесты вокруг строительства мусорного полигона в Архангельской области
Дмитрий Кобылкин отреагировал довольно эмоционально.
Обновлено в 06:11
Космос
Ученые нашли подтверждение теории о том, что Луна - интеллектуальная машина, наблюдающая за Землей
Теория, разработанная двумя экспертами, предлагала аргументы, которые объясняют многочисленные загадки, связанные с Луной и ее созданием.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
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В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
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На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе
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Обновлено в 12:22
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»
Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
Обновлено в 13:00
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в некомпетентности
Петр Порошенко потребовал от Зеленского "не издеваться над Украиной".
Обновлено в 12:38
Экономика
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за март выросли на 0,87%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2019 года выросли на 0,87% (+18,66 тонны) и на 1 апреля составляли 69,7 миллиона унций (2167,91 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Utair рассказали о помощи Быкову на борту самолета
Писателю Дмитрию Быкову стало плохо еще в самолете, который только собирался взлететь в Уфу, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.
Обновлено в 09:12
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Интернет
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45
Авто
Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS
Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили: «У нас с Надей Михалковой доверительные отношения»
Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова пытались решить семейные проблемы, пока не подали на развод два года назад.
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Кино
Стал известен худший из «Мстителей»
Наихудшим персонажей "Мстителей" признали Воителя, пишет издание.
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Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Экономика
Суд принял ещё одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году ПриватБанка, бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16