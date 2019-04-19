Футбол

Педро претендует на звание игрока недели в Лиге ЕвропыSports.ru вчера в 21:18

УЕФА назвал четверых кандидатов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы Полузащитник "Челси" Педро сделал дубль и две голевые передачи в игре со "Славией" (4:3). Хавбек "Айнтрахта" Филип Костич забил победный гол во встрече с "Бенфикой" (2:0).
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Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:30

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Чемпионат10:15

Педро Родригес – лучший игрок недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс10:14

Объявлен лучший игрок недели в Лиге Европы

Газета.Ru10:32

Педро стал игроком недели в Лиге Европы

Sports.ru10:40

Педро и Шевчик – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Soccer.ruвчера в 19:04

Определены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Sport.ruвчера в 18:43
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Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Обновлено в 03:46
Политика

Завершились дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве завершились пятиминутными выступлениями каждого.
Обновлено в 13:13
Политика

В Киеве в преддверии дебатов зафиксированы девятибалльные пробки

Обновлено в 11:22
Происшествия

Суд освободил онкобольного россиянина от наказания

Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 12:48
Экономика

Российская экономика поставила очередной антирекорд

Российская экономика продемонстрировала очередной антирекорд: ВВП в первом квартале 2019 года показал самый маленький за последние два года рост.
Обновлено в 10:14
Общество

Кобылкин прокомментировал протесты вокруг строительства мусорного полигона в Архангельской области

Дмитрий Кобылкин отреагировал довольно эмоционально.
Обновлено в 06:11
Космос

Ученые нашли подтверждение теории о том, что Луна - интеллектуальная машина, наблюдающая за Землей

Теория, разработанная двумя экспертами, предлагала аргументы, которые объясняют многочисленные загадки, связанные с Луной и ее созданием.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Происшествия

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Политика

За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе

В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.
Обновлено в 12:22
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей по «щелчку Таноса»

Авторы флешмоба пояснили, что в фильме титан Танос при помощи перчатки бесконечности делает щелчок пальцами, после чего половина существ во Вселенной обращается в прах.
Обновлено в 13:00
Политика

Порошенко обвинил Зеленского в некомпетентности

Петр Порошенко потребовал от Зеленского "не издеваться над Украиной".
Обновлено в 12:38
Экономика

Запасы золота в резервах ЦБ РФ за март выросли на 0,87%

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в марте 2019 года выросли на 0,87% (+18,66 тонны) и на 1 апреля составляли 69,7 миллиона унций (2167,91 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

В Utair рассказали о помощи Быкову на борту самолета

Писателю Дмитрию Быкову стало плохо еще в самолете, который только собирался взлететь в Уфу, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.
Обновлено в 09:12
Игры

В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6

Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Интернет

Instagram может начать скрывать количество лайков

Обновлено в 06:45
Авто

Тюнинг-ателье Abt «зарядило» Skoda Octavia RS

Повысить мощность двигателя в ателье Abt могут также владельцы обычных (не RS) версий Skoda Octavia текущего поколения: блоки ABT Engine Control есть в вариантах для моторов 1.4 TSI и 1.8 TSI.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили: «У нас с Надей Михалковой доверительные отношения»

Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова пытались решить семейные проблемы, пока не подали на развод два года назад.
Обновлено в 13:00
Кино

Стал известен худший из «Мстителей»

Наихудшим персонажей "Мстителей" признали Воителя, пишет издание.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Экономика

Суд принял ещё одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского

Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году ПриватБанка, бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
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