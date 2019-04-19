Педро претендует на звание игрока недели в Лиге ЕвропыSports.ru вчера в 21:18

УЕФА назвал четверых кандидатов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы Полузащитник "Челси" Педро сделал дубль и две голевые передачи в игре со "Славией" (4:3). Хавбек "Айнтрахта" Филип Костич забил победный гол во встрече с "Бенфикой" (2:0).

Педро претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

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