Футбол

Педро претендует на звание игрока недели в Лиге ЕвропыSports.ru вчера в 21:18

УЕФА назвал четверых кандидатов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы Полузащитник "Челси" Педро сделал дубль и две голевые передачи в игре со "Славией" (4:3). Хавбек "Айнтрахта" Филип Костич забил победный гол во встрече с "Бенфикой" (2:0).
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Объявлен лучший игрок недели в Лиге Европы

Газета.Ru10:32

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Чемпионат10:15

Определены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Sport.ruвчера в 18:43

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:30

Педро стал игроком недели в Лиге Европы

Sports.ru10:40

Педро и Шевчик – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Soccer.ruвчера в 19:04

Педро Родригес – лучший игрок недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс10:14
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Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Политика

Порошенко предложил Зеленскому продолжить дискуссию на телевидении

Президент Украины Петр Порошенко, выступая с заключительным словом на предвыборных дебатах с Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский", заявил, что не услышал от своего оппонента ответов на главные вопросы о будущей жизни страны, и поэтому призывает его продолжить дискуссию на телеканале "Общественный".
Обновлено в 13:07
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Обновлено в 13:42
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем

Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя, которого ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал "360".
Обновлено вчера в 03:37
Футбол

Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России

Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Футбол

Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Политика

Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского

Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В польский порт Гдыня прибыли корабли НАТО

Постоянная группа кораблей военно-морских сил НАТО SNMG1 (Standing NATO Maritime Group One) прибыла с визитом в польский порт Гдыня.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено в 00:48
Авто

Ford выпустит новую доступную модель и «заряженный» электрокроссовер

Обновлено в 13:51
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол

Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Общество

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Космос

Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики

Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил «оранжевый» УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Авто

Австрия хочет отсудить у Volkswagen 2,6 млн евро

В настоящее время власти требуют выплатить компенсацию в размере 2,6 млн евро за обман.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Как работают Яндекс.Новости?
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