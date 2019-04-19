Футбол
Педро претендует на звание игрока недели в Лиге ЕвропыSports.ru вчера в 21:18
УЕФА назвал четверых кандидатов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы Полузащитник "Челси" Педро сделал дубль и две голевые передачи в игре со "Славией" (4:3). Хавбек "Айнтрахта" Филип Костич забил победный гол во встрече с "Бенфикой" (2:0).
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Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Политика
Порошенко предложил Зеленскому продолжить дискуссию на телевидении
Президент Украины Петр Порошенко, выступая с заключительным словом на предвыборных дебатах с Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский", заявил, что не услышал от своего оппонента ответов на главные вопросы о будущей жизни страны, и поэтому призывает его продолжить дискуссию на телеканале "Общественный".
Обновлено в 13:07
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя, которого ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал "360".
Обновлено вчера в 03:37
Футбол
Агент заявил о желании привезти Яя Туре в клуб чемпионата России
Агент футболиста Дмитрий Селюк заявил, что ведет переговоры о подписании контракта с одним из российских клубов.
Обновлено в 14:52
Политика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти
Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Футбол
Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Политика
Дебаты на «Олимпийском» завершились скандированием фамилии Зеленского
Прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского завершились исполнением национального гимна и всеобщим скандированием фамилии Зеленского.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В польский порт Гдыня прибыли корабли НАТО
Постоянная группа кораблей военно-морских сил НАТО SNMG1 (Standing NATO Maritime Group One) прибыла с визитом в польский порт Гдыня.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Вальверде считает Гвардиолу лучшим тренером в мире
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальерде считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Общество
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Космос
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил «оранжевый» УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Авто
Австрия хочет отсудить у Volkswagen 2,6 млн евро
В настоящее время власти требуют выплатить компенсацию в размере 2,6 млн евро за обман.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53