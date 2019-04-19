Футбол
Педро претендует на звание игрока недели в Лиге ЕвропыSports.ru вчера в 21:18
УЕФА назвал четверых кандидатов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы Полузащитник "Челси" Педро сделал дубль и две голевые передачи в игре со "Славией" (4:3). Хавбек "Айнтрахта" Филип Костич забил победный гол во встрече с "Бенфикой" (2:0).
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В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
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Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
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Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
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Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
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США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Астероид размером с дом приблизился к Земле
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Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
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В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов
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