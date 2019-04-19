Футбол

Педро претендует на звание игрока недели в Лиге ЕвропыSports.ru вчера в 21:18

УЕФА назвал четверых кандидатов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы Полузащитник "Челси" Педро сделал дубль и две голевые передачи в игре со "Славией" (4:3). Хавбек "Айнтрахта" Филип Костич забил победный гол во встрече с "Бенфикой" (2:0).
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Объявлен лучший игрок недели в Лиге Европы

Газета.Ru10:32

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Чемпионат10:15

Определены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Sport.ruвчера в 18:43

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:30

Педро стал игроком недели в Лиге Европы

Sports.ru10:40

Педро и Шевчик – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Soccer.ruвчера в 19:04

Педро Родригес – лучший игрок недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс10:14
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Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено в 15:49
Политика

Лукашенко заявил о необходимости обновления конституции Белоруссии

Лукашенко заявил также, что не станет предпринимать попытки сохранить власть после ухода с высшего административного поста страны, и пообещал, что Белоруссию не будут «рубить на части».
Обновлено в 08:10
Экономика

Доход Набиуллиной за год вырос ниже уровня инфляции

Обновлено в 10:49
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Кино

Дмитрий Астрахан возглавит жюри Забайкальского кинофестиваля

Режиссер Дмитрий Астрахан возглавит жюри восьмого Забайкальского международного кинофестиваля. Смотр пройдет в Чите с 30 мая по 2 июня.
Обновлено в 04:54
Политика

Язык до стадиона доведет: как прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 15:05
Здоровье

Названы пять способов похудения за месяц

Специалисты обозначили пять способов, которые могут способствовать сбросу лишнего веса всего за 30 дней.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика

СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Новый кабриолет Aurus, сменивший устаревший парадный ЗИЛ, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Недвижимость

Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщал, что дефицит бюджета Фонда защиты прав дольщиков составил около 340 млрд рублей.
Обновлено в 08:47
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Общество

В США поймали огромную рыбу-меч, которую смогли поднять только всемером

Во Флориде (США) капитан рыбацкой лодки поделился видео своего последнего улова – рыбы-меч весом около 340 килограммов, сообщает UPI.
Обновлено в 17:32
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Вероятность победы Порошенко на выборах снизилась после дебатов

Вероятность победы действующего президента Украины Петра Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине значительно снизилась, рассчитали букмекеры.
Обновлено в 17:33
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Филип Костич
Сербский футболист
Сербский футболист, полузащитник клуба «Айнтрахт» и сборной Сербии. Участник чемпионата мира 2018 года.
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