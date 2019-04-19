Футбол

Педро стал игроком недели в Лиге ЕвропыSports.ru 10:40

Полузащитник «Челси» Педро назван лучшим футболистом недели в Лиге Европы. 31-летний испанец забил два гола и сделал голевую передачу в ответном матче 1/4 финала против "Славии" (4:3).
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Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru09:30

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Чемпионат10:15

Педро Родригес – лучший игрок недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс10:14

Объявлен лучший игрок недели в Лиге Европы

Газета.Ru10:32

Педро стал игроком недели в Лиге Европы

Sports.ru10:40

Утверждено расписание полуфинальных матчей Лиги Европы

Soccer.ru06:58

Определены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Sport.ruвчера в 18:43
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Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Обновлено в 12:53
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Семнадцать человек пострадали в результате природных пожаров в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:28
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено в 15:49
Происшествия

В Петербурге арестовали директора Большого театра кукол

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 17 июня директора Большого театра кукол Александра Калинина, подозреваемого в получении взятки, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Политика

Политолог: Зеленский и Порошенко смотрят на Запад

Ранее Бышок заявил, что дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедшие в Киеве, не поменяют кардинально мнение граждан перед выборами, писал News.ru.
Обновлено в 15:23
Политика

Лукашенко объявил о намерении изменить Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обновить основной закон страны, так как его преемник должен получить новую Конституцию.
Обновлено в 08:21
Экономика

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

Обновлено в 07:56
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Политика

СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 15:38
Политика

Экс‐президент Перу оставил предсмертное письмо

Дочь экс-президента Перу Алана Гарсии, который недавно совершил суицид, обнародовала его предсмертное письмо.
Обновлено в 15:09
Политика

Сербия отказалась вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская сторона не введет санкции против России ни под каким давлением.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Авто

В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11

Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.
Обновлено в 03:20
Футбол

Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Сирия и Россия обсудили повестку предстоящих переговоров в Нур-Султане

Президент Сирии Башар Асад обсудил со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым повестку предстоящих переговоров в Нур-Султане.
Обновлено в 12:13
Политика

На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 13:03
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Транспорт

ГИБДД усложнит сдачу экзамена на водительские права

ГИБДД планирует переработать экзаменационные задачи теоретического экзамена на водительское удостоверение.
Обновлено вчера в 21:24
Кино

Гости в украшениях Chopard на церемонии открытия 41-го ММКФ

Обновлено в 05:04
Происшествия

Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске возросло до 17 человек

Обновлено в 12:42
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Как работают Яндекс.Новости?
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