Футбол

Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»Sports.ru 04:11

Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.
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Педро Роша забил дебютный гол в составе «Крузейро»

Sport24.ru04:36

Роша забил первый гол за «Крузейру»

Спорт-Экспресс04:55

Спартаковец Роша забил первый мяч за «Крузейро»

Вести.Ru04:53

Педро Роша забил дебютный гол за «Крузейро»

Чемпионат04:50

Педро Роша забил дебютный гол за «Крузейро»

News.ru04:59

Роша отличился в первой игре в старте «Крузейро». За «Спартак» он забил один гол в 19 матчах

Бомбардир.ру05:20

Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»

Sports.ru04:11
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Футбол

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