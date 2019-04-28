Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»Sports.ru 04:11

Полузащитник «Крузейро» Педро Роша дебютировал в чемпионате Бразилии в составе своей нынешней команды в матче с «Фламенго» (1:3). Арендованный у «Спартака» футболист открыл счет в первом тайме, убежав один на один.

Педро Роша забил первый гол за «Крузейро»

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