Футбол
Педро Роша забил гол-красавец за «Крузейро»Российская газета 01:51
На 13-й минуте нападающий Педро Роша, который перешел в "Крузейро" из "Спартака" на правах аренды, открыл счет в матче. Спартаковец ударом из-за пределов штрафной забил гол-красавец точно в верхний угол ворот соперника. Матч завершился со счетом 3:0, а Роша также отметился голевой передачей.
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