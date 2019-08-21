Футбол

Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»Чемпионат 17:23

2 фото
Нападающий московского «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», признался, что хотел бы остаться в бразильской команде. Напомним, арендное соглашение 24-летнего форварда истекает в декабре 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»

Чемпионат17:23

Нападающий «Спартака» Роша хочет остаться в Бразилии

Sport.ru18:59

Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»

Soccer.ru17:43

Арендованный «Крузейро» у «Спартака» Роша заявил о желании остаться в Бразилии

Sport24.ru17:42

Globo Esporte: «Крузейро» хочет продлить аренду Педро Роши

Бомбардир.ру17:21

Педро Роша хочет остаться в «Крузейро» еще на полгода

Евро-футбол.ру16:36

«Крузейру» хочет продлить аренду Педро Роши

Спорт-Экспресс16:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:46, Ашберн
Политика

Трамп поддержал возврат России в G8

Обновлено в 16:00
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес

В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа

Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 23:16
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе

Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Музыка

20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день

Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
Обновлено в 08:30
Политика

Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма

Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Гаджеты

LG расширила штат в четыре раза для производства камер iPhone 11

Как выяснилось, производством камер для iPhone 11 занялась компания LG, которой пришлось ради производства камер iPhone 11 расширить штат в четыре раза.
Обновлено в 13:20
Политика

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено в 23:11
Политика

Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено в 21:43
Здоровье

Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма

Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
Обновлено в 22:04
Авто

Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником

Обновлено в 08:07
Политика

Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай

Обновлено в 22:27
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Происшествия

На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек

На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено в 15:26
Происшествия

В центре Краснодара произошла стрельба

Обновлено в 18:58
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Музыка

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

Украинская артистка Оля Полякова обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате. Полякова опубликовала фотоколлажи в своем Instagram.
Обновлено в 23:38
Политика

Премьера Италии отправили в отставку

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Юная петербурженка захлебнулась в бассейне и находится в коме в Турции

Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Американский эксперт: новая российская ракета заходит «в тыл флота»

Обновлено в 22:48
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Педро Роша Невес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака», выступающий на правах аренды за «Крузейро».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крузейро
Спортивный клуб
Бразильский спортивный клуб из города Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс, наиболее известный выступлениями своей футбольной команды. Один из самых титулованных клубов Бразилии. Выступает на стадионе «Минейран». Самое жёсткое соперничество происходит с командой «Атлетико Минейро».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное