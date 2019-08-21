Футбол
Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»Чемпионат 17:23
Нападающий московского «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», признался, что хотел бы остаться в бразильской команде. Напомним, арендное соглашение 24-летнего форварда истекает в декабре 2019 года.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:46, Ашберн
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