Футбол

Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»Чемпионат вчера в 17:23

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», признался, что хотел бы остаться в бразильской команде. Напомним, арендное соглашение 24-летнего форварда истекает в декабре 2019 года.
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