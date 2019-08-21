Футбол
Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»Чемпионат вчера в 17:23
Нападающий московского «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», признался, что хотел бы остаться в бразильской команде. Напомним, арендное соглашение 24-летнего форварда истекает в декабре 2019 года.
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Арендованный «Крузейро» у «Спартака» Роша заявил о желании остаться в Бразилии
Sport24.ruвчера в 17:42
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
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