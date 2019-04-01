Футбол

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru 12:07

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.
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Роша: думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

Чемпионат10:54

Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»

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Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло

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Педро Роша: На данный момент я близок к уходу из «Спартака»

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Sport24.ru11:04

Педро Роша: «Кононов сказал, что даст мне шанс, но пока этого не произошло»

Спорт-Экспресс17:32

Педро Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

Sports.ru11:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
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«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
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В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
Обновлено в 09:03
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Кино

О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм

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Экономика

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Экономика

С 1 апреля в России повысились социальные пенсии

В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 03:49
Политика

Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
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Партия Эрдогана намерена опротестовать итоги местных выборов в Турции

Обновлено в 19:20
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Общество

Американцев шокировала любовь россиян к гематогену

Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Кино

Умер актер из «Особенностей национальной охоты»

Обновлено в 18:49
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
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Результат Зеленского снизился после подсчета 80% голосов

Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:50
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
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Культура

Считавшийся утерянным эскиз Рубенса ушел с молотка за 1,3 млн евро

Обновлено в 17:44
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Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено в 17:23
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МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
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В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом

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Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
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Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
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ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновление детей

Россияне, которые заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита С могут получить право усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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