Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru 12:07

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»

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