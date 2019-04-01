Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru 12:07
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.
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«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн
«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
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Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
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Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
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Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
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Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
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Умер актер из «Особенностей национальной охоты»
Обновлено в 18:49
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
Согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, который лег в основу проекта, в 2021 году курс доллара составит 64 рубля, в 2024 году – 68 рублей, в 2030 году – 72,6 рубля, а в 2036 году - 75,2 рубля.
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Обновлено в 07:50
Политика
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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
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Политика
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В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено в 17:23
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Энергетика
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Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
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Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
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Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
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Россияне, которые заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита С могут получить право усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку.
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Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых
Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
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