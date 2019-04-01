Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru 12:07

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»

Общество Американцев шокировала любовь россиян к гематогену Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.

Политика Путин ужесточил наказание для воров в законе Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.

Спорт Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.

Наука Разработана спасающая от бессонницы пижама Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».

Кино В Ярославле обесточили кинозал перед показом фильма о политической жизни города «7x7» отмечает, что «Мы объявляем вам Весну» рассказывает о всплеске политической активности жизни в Ярославле в 2011-2013 годах, а также о свободе творчества в 90-е годы прошлого века.

Общество Путину предложили объявить 2020-й Годом региональной гастрономии Ассоциация культурно-гастрономического туризма РФ предлагает 2020 год объявить Годом российской региональной гастрономии и подготовила соответствующее обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщила РИА Новости председатель правления ассоциации Ирина Климкина.

Политика Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Финансы Россия даст Белоруссии $600 млн в кредит О намерении главы государства Владимира Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Политика На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчета 97,38% голосов в первом туре президентских выборов полностью посчитать все бюллетени удалось лишь в Полтавской области.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Шоу-бизнес Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в клубе Звезду пришлось под руки вести в гримерку. Ольге Бузовой стало плохо после концерта в одном из ночных клубов Подмосковья.

Баскетбол «Локомотив-Кубань» в напряженной игре уступил «Химкам» В Краснодаре завершился один из главных матчей месяца в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимал подмосковные «Химки».

Экономика Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).

Происшествия Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.

Происшествия На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.

Общество Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Происшествия Наталия Филева погибла в авиакатастрофе Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакатастрофе, произошедшей 31 марта днем в Германии, погибла совладелец и глава совета директоров S7 Group Наталия Филева.

Космос Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий? Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

Общество В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Политика В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО.

Энергетика Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2» Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.