Футбол

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru вчера в 12:07

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.
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Педро Роша: «Кононов сказал, что даст мне шанс, но пока этого не произошло»

Спорт-Экспрессвчера в 17:32

Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»

Матч ТВвчера в 11:47

Кононов хочет выгнать Педро Рошу из «Спартака»

Свободная Пресса30 марта в 05:39

Роша: думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

Чемпионатвчера в 10:54

Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»

Sportbox.RUвчера в 11:47

Педро Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

Sports.ruвчера в 11:15

«Кононов собирался дать мне больше шансов, но этого не произошло». Роша близок к уходу из «Спартака»

Sport24.ruвчера в 11:04
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Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика

Минфин предложил увеличить НДС на сладкие напитки

В Минфине предложили исключить из перечня товаров с льготной ставкой НДС в размере 10% напитки с высоким содержанием сахара.
Обновлено вчера в 04:20
Спорт

Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно

Боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Руслан Магомедов наказан за употребление запрещенных препаратов и отказ офицеру допинг-службы во взятии очередной пробы.
Обновлено вчера в 23:15
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Транспорт

В Москве благоустроят район Театра Олега Табакова

Обновлено в 00:53
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России

Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия

В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка

Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой

Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Названы имена самых красивых постаревших знаменитостей

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих

Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»

В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка

Фанаты раскритиковали новый альбом ростовчанина Василия Вакуленко

Фанаты раскритиковали новый альбом ростовчанина Василия Вакуленко. Сборник «Папа на рейве» рэпер выпустил под псевдонимом N1NT3ND0 1 апреля.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Собчак поддержала флешмоб учителей с фото в купальнике

Учителя из разных регионов страны решили поддержать девушку: они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.
Обновлено 30 марта в 04:55
Наука

Названы основные причины развития рака груди

Обновлено 31 марта в 12:57
Общество

Сильнейшие магнитные бури в апреле обрушатся на Землю

В апреле жителям Земли предстоит пережить сильнейшие магнитные бури, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Обновлено 30 марта в 08:27
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 15:11
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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