Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru вчера в 12:07
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.
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Педро Роша: «Кононов сказал, что даст мне шанс, но пока этого не произошло»
Спорт-Экспрессвчера в 17:32
Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»
Sportbox.RUвчера в 11:47
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Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на сладкие напитки
В Минфине предложили исключить из перечня товаров с льготной ставкой НДС в размере 10% напитки с высоким содержанием сахара.
Обновлено вчера в 04:20
Спорт
Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно
Боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Руслан Магомедов наказан за употребление запрещенных препаратов и отказ офицеру допинг-службы во взятии очередной пробы.
Обновлено вчера в 23:15
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Транспорт
В Москве благоустроят район Театра Олега Табакова
Обновлено в 00:53
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес
Названы имена самых красивых постаревших знаменитостей
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на редакцию «Коммерсант-Урал»
В Екатеринбурге "по горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого в нападении на офис издания "Коммерсант-Урал".
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Фанаты раскритиковали новый альбом ростовчанина Василия Вакуленко
Фанаты раскритиковали новый альбом ростовчанина Василия Вакуленко. Сборник «Папа на рейве» рэпер выпустил под псевдонимом N1NT3ND0 1 апреля.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Собчак поддержала флешмоб учителей с фото в купальнике
Учителя из разных регионов страны решили поддержать девушку: они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.
Обновлено 30 марта в 04:55
Наука
Названы основные причины развития рака груди
Обновлено 31 марта в 12:57
Общество
Сильнейшие магнитные бури в апреле обрушатся на Землю
В апреле жителям Земли предстоит пережить сильнейшие магнитные бури, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Обновлено 30 марта в 08:27
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
Обновлено вчера в 15:11