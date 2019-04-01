Футбол
Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru вчера в 12:07
Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.
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