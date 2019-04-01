Футбол

Педро Роша сообщил, что уходит из «Спартака»Pravda.Ru вчера в 12:07

Футболист "Спартака" Педро Роша сообщил, что планирует в скором времени вернуться в Бразилию. Игрок перешел в состав красно-белых из "Гремиу" в 2017 году. Московский клуб заплатил за полузащитника 12 миллионов евро.
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Педро Роша: «Кононов сказал, что даст мне шанс, но пока этого не произошло»

Спорт-Экспрессвчера в 17:32

Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»

Матч ТВвчера в 11:47

Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»

Sportbox.RUвчера в 11:47

«Кононов собирался дать мне больше шансов, но этого не произошло». Роша близок к уходу из «Спартака»

Sport24.ruвчера в 11:04

Роша: думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

Чемпионатвчера в 10:54

Педро Роша: На данный момент я близок к уходу из «Спартака»

Советский спортвчера в 11:22

Педро Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

Sports.ruвчера в 11:15
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Экономика

Стал известен лидер по продажам смартфонов в России

Как отмечает Коммерсант, в первом квартале 2019 года китайский бренд Honor, стал лидером по продаже смартфонов на российском рынке.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Политика

США, Испания и Румыния обсудили «агрессию» России в Черном море

Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем действия России в Черном море.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя

Утром 2 апреля в оружейной комнате отдела МВД на Арбате коллеги обнаружили сотрудницу полиции с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:44
Хоккей

Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет

Сделав ассистентский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39 + 86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 01:38
Недвижимость

Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов

В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено вчера в 04:39
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион

На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Общество

Особняк в стиле модерн на проспекте Мира отреставрируют

Объект культурного наследия регионального значения построен в стиле модерн. Его форма асимметрична и нехарактерна для усадебных особняков.
Обновлено в 02:04
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажные тарифы

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 00:07
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 02:21
Музыка

Мик Джаггер перенесет операцию на сердце

Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Нефть дорожает на совокупности факторов

По итогам торгов 29 марта стоимость нефти увеличилась. В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, увеличившись в цене до $68,39 за баррель.
Обновлено вчера в 02:25
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины

Обновлено 30 марта в 10:36
Общество

Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»

Британская компания, которая специализируется на доставке вегетарианских блюд, ищет «директора по вкусу».
Обновлено в 00:46
Политика

МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:49
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 01:57
Происшествия

Геннадий Бурбулис находится в тяжелом состоянии

Состояние здоровья Геннадия Бурбулиса оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ельцин Центра".
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Волгограде два землекопа погибли под грунтовым завалом

Обновлено в 02:20
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено вчера в 15:36
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

На верифицированной странице в Facebook журналистка по-прежнему зарегистрирована под фамилией Рынска.
Обновлено в 02:51
Наука

Ученые создали искусственную форму жизни

Ученые из ETH Zurich создали первый полностью компьютеризированный геном живого организма.
Обновлено в 00:55
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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