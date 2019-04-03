Футбол
Педро Роша перешёл в «Крузейро»Чемпионат вчера в 19:09
По данным бразильских СМИ, красно-белые просили за аренду нападающего € 1 млн. Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн.
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«Спартак»: «Желаем Педро Роше вернуться из аренды в „Крузейро“, став сильнее»
Sport24.ruвчера в 19:26
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:15, Ашберн
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Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
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В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
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В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
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Обновлено вчера в 16:19
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Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире
В своем Instagram скандальный артист порассуждал, почему "в России живут самые злые люди в мире".
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Власти Риги выступили против сноса памятника советским воинам
Обновлено вчера в 15:55
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Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость
Обновлено вчера в 16:16
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Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено 01 апреля в 20:01
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
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В пермскую больницу завезли туалетную бумагу на время визита Медведева
Отмечается, что Медведеву показали отремонтированную зону ожидания и регистратуры, а также внедренную систему записи к врачу через терминалы в холле во избежание очередей и толкучек, и другие технические решения.
Обновлено вчера в 15:06
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В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Обновлено 01 апреля в 21:26
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Кальяри» без Роналду
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
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Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий
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Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
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Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
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Четыре человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Четыре человека погибли в результате ДТП в Тальменском районе Алтайского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:49
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В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
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Общество
В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева
Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.
Обновлено вчера в 21:35
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Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
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