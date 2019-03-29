Футбол
Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреляЧемпионат 11:00
Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер.
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с чего всё началось
Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.Спорт-Экспресс03:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Политика
СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле
В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
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Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
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РПЦ не обращалась к властям Петербурга по вопросу передачи Исаакия
Власти Петербурга не получали обращений от Русской православной церкви (РПЦ) по использованию Исаакиевского собора после того, как распоряжение о порядке его передачи Санкт-Петербургской епархии утратило силу 30 декабря 2018 года.
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Кино
Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем
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Происшествия
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В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
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Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами
Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
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В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI
Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.
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Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.
Обновлено в 05:13
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 21:20
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Обновлено в 20:34
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено в 14:43
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Обновлено в 16:59
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено вчера в 19:43