Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреляЧемпионат 11:00

Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.

с чего всё началось

Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер.

Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреля

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