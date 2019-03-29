Футбол

Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреляЧемпионат 11:00

Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер.
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с чего всё началось

Агент: «Спартак» готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.
Спорт-Экспресс03:57

Подробнее о событии

Как Педро Роша завял в России

Спорт-Экспресс15:00

Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреля

Чемпионат11:00

Агент Педро Роши хочет завершить его трансфер в бразильский клуб до 4 апреля

Sports.ru04:30

Агент: «Кононов не видит Рошу в „Спартаке“»

Sport.ru08:43

СМИ: Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Матч ТВ03:08

Дмитрий Селюк: Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. Лучше «Спартаку» продать его за 2-3 млн, чем отпускать в вечные аренды

Спорт день за днем06:58

Стало известно, какие клубы готовы арендовать Рошу у «Спартака»

Soccer.ru09:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Политика

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 20:58
Общество

Медведев рассказал, как выступал на дискотеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено в 09:29
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Религия

РПЦ не обращалась к властям Петербурга по вопросу передачи Исаакия

Власти Петербурга не получали обращений от Русской православной церкви (РПЦ) по использованию Исаакиевского собора после того, как распоряжение о порядке его передачи Санкт-Петербургской епархии утратило силу 30 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Кино

Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем

Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено в 17:19
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Общество

Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Гаджеты

В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI

Портал Slashleaks подготовили для почитателей «яблока» сюрприз и опубликовал первые чертежи корпуса новой модели iPhone XI нового поколения.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения

Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения Сегодня Анастасия Костенко отмечает 25-летие.
Обновлено в 05:13
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Кино

Снятый по сценарию Говорухина фильм «На Париж» выйдет на экраны 9 мая

Обновлено в 08:27
Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 21:20
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Обновлено в 20:34
Автоспорт

Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Обновлено в 14:43
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Обновлено в 16:59
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Политика

США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд

Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено вчера в 19:43
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