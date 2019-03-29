Футбол
Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреляЧемпионат 11:00
Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер.
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с чего всё началось
Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.Спорт-Экспресс03:57
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Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
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В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
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Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
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Режим ЧП объявили в Перу из-за блокировки медной шахты
MMG заявляла о намерении объявить форс-мажор по контрактам на продажу добычи из шахты из-за протестов.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
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Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
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Работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, которые испытывают работники.
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
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Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo в июне 2019 года первой среди автопроизводителей запустит в России сервис аренды автомобилей по подписке.
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Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
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