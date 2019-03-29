Футбол

Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреляЧемпионат 11:00

Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер.
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с чего всё началось

Агент: «Спартак» готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.
Спорт-Экспресс03:57

Подробнее о событии

Дмитрий Селюк: Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. Лучше «Спартаку» продать его за 2-3 млн, чем отпускать в вечные аренды

Спорт день за днем06:58

Педро Роша может уйти из «Спартака» до 4 апреля

Чемпионат11:00

Стало известно, какие клубы готовы арендовать Рошу у «Спартака»

Soccer.ru09:16

Агент: «Кононов не видит Рошу в „Спартаке“»

Sport.ru08:43

СМИ: Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Матч ТВ03:08

Как Педро Роша завял в России

Спорт-Экспресс15:00

Агент Педро Роши хочет завершить его трансфер в бразильский клуб до 4 апреля

Sports.ru04:30
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Гаджеты

Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower

Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Купол храма XVIII века обрушился в Ельце

Купол старинного Владимирского храма, относящегося к региональным памятникам, обрушился в городе Ельце Липецкой области.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Происшествия

После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции

Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

Обновлено в 13:17
Общество

Юнармейцы получат преимущества при поступлении в вузы

Участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» получат при поступлении в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения.
Обновлено в 10:25
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Моуринью отказался назвать работу Зидана настоящей тренерской карьерой Руководство "Баварии" рассматривает вариант увольнение нынешнего тренера Нико Ковача и назначение Жозе Моуринью.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование

В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Политика

Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие

Обновлено в 19:00
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Религия

В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Режим ЧП объявили в Перу из-за блокировки медной шахты

MMG заявляла о намерении объявить форс-мажор по контрактам на продажу добычи из шахты из-за протестов.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что у неё есть целлюлит

Анна Седокова часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками. Поклонники восхищаются фигурой мамы троих детей.
Обновлено в 16:02
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Общество

Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие

Спецслужбы Франции и Бельгии готовят провокацию с химоружием в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в сирийский Идлиб прибыли представители спецслужб Бельгии и Франции с целью подготовить провокации с отравляющими веществами.
Обновлено в 16:33
Игры

На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

Обновлено в 08:59
Общество

Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»

Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Общество

За нагрузки на работе могут начать доплачивать

Работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, которые испытывают работники.
Обновлено в 01:16
Политика

Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Пять человек погибли во время пожара в доме в Анкаре

Обновлено в 18:43
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
Авто

Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили

Компания Volvo в июне 2019 года первой среди автопроизводителей запустит в России сервис аренды автомобилей по подписке.
Обновлено в 04:50
Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

Обновлено в 19:29
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
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