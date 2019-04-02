Футбол

Педро Роша: «Все шансы догнать „Зенит“ у „Спартака“ есть»Спорт-Экспресс вчера в 17:59

"Спартак" после 21 тура занимает 5-е место в таблице РПЛ с 36 очками. Их отставание от идущего вторым "Локомотива" составляет 2 очка, а от лидирующего "Зенита" - 8. – "Спартак" сейчас идет пятым.
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«Спартак» планирует догнать «Зенит» в борьбе за чемпионство

Петербургский дневник01:16

Роша: «У нас есть все шансы догнать „Зенит“ и стать чемпионами»

Soccer.ruвчера в 18:10

Педро Роша: «Все шансы догнать „Зенит“ у „Спартака“ есть»

Спорт-Экспрессвчера в 17:59
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Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Телефоны на 2 млн руб. украли из салона сотовой связи на западе Москвы

В ночь на 1 апреля в службу «02» поступил сигнал о срабатывании датчиков движения в офисе продаж в Багратионовском проезде.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 05:44
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

Анонсированы крупные учения РВСН

Крупные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения пройдут в Тверской области.
Обновлено 31 марта в 12:53
Общество

В Москве откроют необычные площадки для регистрации брака

Необычные площадки для торжественной регистрации брака появятся в Москве с 4 мая. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Общество

Водонапорная башня рухнула в алтайском селе Андроново

Обновлено в 00:39
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

Обновлено вчера в 14:35
Культура

Выставка о судьбах героев фронтовых портретов откроется в Музее Победы

Обновлено вчера в 13:44
Политика

Зеленский лидирует после обработки 95% бюллетеней

ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней на выборах президента, и, согласно полученным результатам, шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство.
Обновлено вчера в 15:16
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика

Вашингтон рассмотрит назначение спецпредставителя по южной границе США

Должность специального представителя для контроля за южной границей США может назначить администрация Белого дома.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье

Учёные: Кесарево сечение после 35 лет грозит кровотечениями

Обновлено вчера в 12:26
Космос

На архивных снимках NASA обнаружили лунный город с башней

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте снимки лунной поверхности, найденные в архивах NASA.
Обновлено вчера в 15:21
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию

Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении

Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Здоровье

Жириновский придумал, как победить болезни

Ранее Жириновский в связи с ростом в стране заболеваемости гриппом попросил направить в Госдуму для анализа эпидемиологической обстановки санитарных врачей.
Обновлено в 01:25
Политика

Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
Обновлено вчера в 18:34
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Бразильский футболист, нападающий клуба «Спартак» (Москва).
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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