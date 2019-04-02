Футбол
Педро Роша: «Все шансы догнать „Зенит“ у „Спартака“ есть»Спорт-Экспресс вчера в 17:59
"Спартак" после 21 тура занимает 5-е место в таблице РПЛ с 36 очками. Их отставание от идущего вторым "Локомотива" составляет 2 очка, а от лидирующего "Зенита" - 8. – "Спартак" сейчас идет пятым.
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Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Телефоны на 2 млн руб. украли из салона сотовой связи на западе Москвы
В ночь на 1 апреля в службу «02» поступил сигнал о срабатывании датчиков движения в офисе продаж в Багратионовском проезде.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Анонсированы крупные учения РВСН
Крупные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения пройдут в Тверской области.
Обновлено 31 марта в 12:53
Общество
В Москве откроют необычные площадки для регистрации брака
Необычные площадки для торжественной регистрации брака появятся в Москве с 4 мая. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Водонапорная башня рухнула в алтайском селе Андроново
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Обновлено вчера в 14:35
Культура
Выставка о судьбах героев фронтовых портретов откроется в Музее Победы
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Зеленский лидирует после обработки 95% бюллетеней
ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней на выборах президента, и, согласно полученным результатам, шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика
Вашингтон рассмотрит назначение спецпредставителя по южной границе США
Должность специального представителя для контроля за южной границей США может назначить администрация Белого дома.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье
Учёные: Кесарево сечение после 35 лет грозит кровотечениями
Обновлено вчера в 12:26
Космос
На архивных снимках NASA обнаружили лунный город с башней
Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте снимки лунной поверхности, найденные в архивах NASA.
Обновлено вчера в 15:21
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Здоровье
Жириновский придумал, как победить болезни
Ранее Жириновский в связи с ростом в стране заболеваемости гриппом попросил направить в Госдуму для анализа эпидемиологической обстановки санитарных врачей.
Обновлено в 01:25
Политика
Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против четырех вариантов развития событий по Brexit в случае, если парламентариям не удастся согласовать сделку, предложенную премьер-министром Терезой Мэй.
Обновлено вчера в 18:34