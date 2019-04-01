Футбол

Педро Роша: «Не чувствую себя счастливым»Спорт-Экспресс 13:20

"Спартак" всегда играет в нападении, прессингует соперника.
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Педро Роша: «Не чувствую себя счастливым»

Спорт-Экспресс13:20

Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»

Матч ТВ11:47

Роша: думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

Чемпионат10:54

Педро Роша: На данный момент я близок к уходу из «Спартака»

Советский спорт11:22

«Кононов собирался дать мне больше шансов, но этого не произошло». Роша близок к уходу из «Спартака»

Sport24.ru11:04

Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло

РИА Новости11:29

Педро Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

Sports.ru11:15
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Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России

С 1 апреля в России вступил новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
Обновлено в 15:25
Политика

Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка»

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Обновлено в 15:32
Футбол

Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ

В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

National Interest назвал монстром российский МиГ-29

Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящий монстром, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 15:45
Политика

После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

Обновлено в 14:46
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Интернет

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 году выросла в 9 раз

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2018 году выросла в 9,3 раза - до 933,137 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 10:29
Общество

Опубликован топ-5 мифов о строительстве Крымского моста

"Не буду вас разыгрывать 1 апреля, лучше напомню топ-5 #крымскиймост_мифы, которые круче любых первоапрельских шуток про меня", - говорится в публикации.
Обновлено в 10:54
Наука

Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Финансы

Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар

После пятничной распродажи, на старте новой недели российская валюта прибавляет 0,5%, торгуясь вблизи отметки 65,40 по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 14:00
Общество

Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска

Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Политика

Явка на выборах президента Украины за первые три часа превысила 16%

Наименьший интерес к выборам пока что проявили в Закарпатской области, где явка составила 8,3%. Свои голоса уже отдали многие кандидаты в президенты, а также ряд общественных деятелей Украины.
Обновлено вчера в 05:58
Авто

Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Финансы

Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов

Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Экономика

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 07:00
Экономика

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Экономика

Названа самая прибыльная компания в мире

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Футбол

На стадионе «Динамо» началась замена газона

На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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