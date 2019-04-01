Футбол
Педро Роша: «Не чувствую себя счастливым»Спорт-Экспресс 13:20
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Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России
С 1 апреля в России вступил новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
Обновлено в 15:25
Политика
Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка»
Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:02
Футбол
Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ
В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
National Interest назвал монстром российский МиГ-29
Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящий монстром, пишет американское издание National Interest.
Обновлено в 15:45
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 году выросла в 9 раз
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2018 году выросла в 9,3 раза - до 933,137 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 10:29
Общество
Опубликован топ-5 мифов о строительстве Крымского моста
"Не буду вас разыгрывать 1 апреля, лучше напомню топ-5 #крымскиймост_мифы, которые круче любых первоапрельских шуток про меня", - говорится в публикации.
Обновлено в 10:54
Наука
Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ
Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Футбол
Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду
Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Финансы
Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар
После пятничной распродажи, на старте новой недели российская валюта прибавляет 0,5%, торгуясь вблизи отметки 65,40 по отношению к американскому доллару.
Обновлено в 14:00
Общество
Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска
Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.
Обновлено в 16:04
Политика
Явка на выборах президента Украины за первые три часа превысила 16%
Наименьший интерес к выборам пока что проявили в Закарпатской области, где явка составила 8,3%. Свои голоса уже отдали многие кандидаты в президенты, а также ряд общественных деятелей Украины.
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta
Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов
Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 07:00
Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Экономика
Названа самая прибыльная компания в мире
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газона
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33