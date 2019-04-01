Педро Роша: «Не чувствую себя счастливым»Спорт-Экспресс 13:20

"Спартак" всегда играет в нападении, прессингует соперника.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России С 1 апреля в России вступил новый порядок расчета скидки по ОСАГО.

Политика Имущество компаний Коломойского арестовано из-за «Приватбанка» Печерский районный суд Киева принял решение арестовать имущество некоторых компаний, одним из владельцев которых является Игорь Коломойский.

Футбол Влашич получил приз лучшему игроку декабря в РПЛ В декабре Влашич провел в РПЛ два матча, забив один гол в игре с "Енисеем" (2:1). Никола Влашич наконец-то получил премию лучшему игроку декабря ❤ Награду полузащитнику вручили перед матчем с "Уфой", в котором он забил первый гол.

Армия и оружие National Interest назвал монстром российский МиГ-29 Истребитель МиГ-29, создававшийся Советским Союзом как ответ американскому F-16, стал настоящий монстром, пишет американское издание National Interest.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Интернет «ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.

Экономика Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 году выросла в 9 раз Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2018 году выросла в 9,3 раза - до 933,137 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Общество Опубликован топ-5 мифов о строительстве Крымского моста "Не буду вас разыгрывать 1 апреля, лучше напомню топ-5 #крымскиймост_мифы, которые круче любых первоапрельских шуток про меня", - говорится в публикации.

Наука Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.

Футбол Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.

Происшествия Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".

Финансы Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар После пятничной распродажи, на старте новой недели российская валюта прибавляет 0,5%, торгуясь вблизи отметки 65,40 по отношению к американскому доллару.

Общество Божена Рынска рассказала, что давно сменила фамилию, она не Рынска Вдова медиамагната Игоря Малашенко написала обращение к журналистам в соцсети и рассказала, что она сменила фамилию и теперь Божена Малашенко.

Политика Явка на выборах президента Украины за первые три часа превысила 16% Наименьший интерес к выборам пока что проявили в Закарпатской области, где явка составила 8,3%. Свои голоса уже отдали многие кандидаты в президенты, а также ряд общественных деятелей Украины.

Авто Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.

Авто В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Финансы Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Шоу-бизнес Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.

Экономика Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Экономика Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Общество Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Экономика Названа самая прибыльная компания в мире Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Происшествия В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.