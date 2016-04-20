Религия

«Печать Церкви». Как варят миро и зачем умывают ноги в Чистый четвергРИА Новости 06:41

С чем связаны эти традиции, в чем смысл самого таинства причащения и обрядов Великого четверга, из чего и для чего варят миро — в материале РИА Новости. Как "есть плоть" и "пить кровь" Накануне своих страданий Иисус Христос совершил в Сионской горнице с ближайшими учениками Тайную вечерю.
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Патриарх Кирилл призвал всех христиан совершать «литургию после литургии»

РИА Новости08:44

Чистый четверг-2019: традиции, приметы и обычаи

VN.RUвчера в 00:36

Православные христиане празднуют Чистый четверг

Комсомольская правда03:42

Чистый четверг 2019: история и традиции, заговоры на достаток и замужество, рецепты куличей

ФАН03:35

Чистый четверг 2019: священник отсоветовал прибирать

Московский Комсомолец02:48

Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад

Российская газетавчера в 16:15

Православные христиане празднуют Чистый четверг

РЕН ТВ06:42
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Политика

Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса

Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.
Обновлено в 05:37
Космос

Жители Астрахани стали свидетелями появления в небе НЛО

Жители Астрахани не впервые становятся свидетелями появления в небе странной яркой точки.
Обновлено в 09:01
Политика

Верховная рада приняла закон об особом статусе украинского языка

Депутаты Верховной рады 25 апреля приняли закон об «исключительном использовании» украинского языка.
Обновлено в 05:10
Политика

Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Энергетика

Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ

Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери

Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским крушение MH17

Председатель правительства Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с новым лидером Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос продолжения расследования крушения малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Политика

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Экономика

Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя

Стало известно, кто подал скандальный иск, ответчиками которого выступают вдова лицедея Ксения Бик, его отец Юрий Георгиевич Марьянов и сын Данила.
Обновлено в 06:32
Политика

Путину показали отжимающихся военных роботов

Курсант дал команду роботам принять упор лёжа и отжаться, что они с успехов выполнили.
Обновлено 23 апреля в 14:51
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Футбол

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»

Отправление начнется в 22.15 с остановки «Стадион». Начало матча «Арсенал» - «Спартак» в 20.30.
Обновлено в 02:47
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено в 02:37
Происшествия

Полковник ФСБ задержан по делу о взятках

Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Мамаев раскаялся в избиении водителя Соловчука

Обновлено в 08:26
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

В Прикамье пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено в 08:28
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение.
Обновлено в 06:25
Общество

В России впервые наказали человека за оскорбление президента

Жителя города Малая Вишера (Новгородская область) оштрафовали за оскорбление президента России, сообщает пресс-служба Чудовского районного суда.
Обновлено 23 апреля в 21:21
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

Православные верующие, стремящиеся соблюдать требования своей религии, отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако лишь два дня подразумевают полный отказ от пищи — Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница.
Обновлено в 07:01
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»

Лариса Гузеева отправится к знатокам, Елена Малышева перейдет к завидным женихам. Ну, и наконец, Якубовича мы бы направили к Герману Шаичу.
Обновлено в 04:48
Теннис

Медведев на втором теннисном турнире подряд дошел до четвертьфинала

На прошлой неделе Медведев впервые в карьере дошел до полуфинала на турнире серии «Мастерс».
Обновлено в 08:35
Общество

Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
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Великий четверг
В христианстве четверг Страстной недели, в который вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
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