«Печать Церкви». Как варят миро и зачем умывают ноги в Чистый четвергРИА Новости 06:41

С чем связаны эти традиции, в чем смысл самого таинства причащения и обрядов Великого четверга, из чего и для чего варят миро — в материале РИА Новости. Как "есть плоть" и "пить кровь" Накануне своих страданий Иисус Христос совершил в Сионской горнице с ближайшими учениками Тайную вечерю.

«Печать Церкви». Как варят миро и зачем умывают ноги в Чистый четверг

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