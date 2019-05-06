Политика
«Печальный факт» о Зеленском рассказал депутат РадыГазета.Ru вчера в 21:42
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать для мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". "При тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать", - сказал Рабинович.
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При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики - это печально, но это факт.
— Вадим Рабинович, украинский политикКомсомольская правда 02:14
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Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
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В России упал спрос на праворульные автомобили
Обновлено в 01:52
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Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Энергетики начнут работы по отключению отопления в Москве с 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
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Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
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Авто
9 признаков кузовного ремонта автомобиля
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Происшествия
В аэропортах Москвы отменены и задержаны сто рейсов
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Происшествия
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Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Новосибирске на пляже убили мужчину
Обновлено в 01:30
Происшествия
Расследование дела о ЧП в Шереметьево передали в центральный аппарат СК России
Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России займется расследованием уголовного дела о происшествии в аэропорту Шереметьева в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Трамп: Мюллеру не стоит давать показания в Конгрессе
Глава США Дональд Трамп считает, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не стоит давать показания в Конгрессе по поводу российского вмешательства в выборы в Соединенных Штатах к 2016 году.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Экономика
Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства
С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.
Обновлено в 00:26
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 02:44
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Россию и Китай заподозрили в создании «золотой» ловушки для США
«Россия и Китай готовятся к какой-то финальной игре, а их стратегия заключается в том, чтобы получить как можно больше золота», – говорится в статье.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. СК рассматривает все версии произошедшего.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено 03 мая в 09:19
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Когда обрушится экономика Германии
О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
Обновлено 04 мая в 16:24
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Токио третий год подряд
Акция "Бессмертный полк" прошла в понедельник в Токио с участием порядка 200 россиян, проживающих в Японии, а также сотрудников посольства РФ, на территории которого проводилось мероприятие.
Обновлено в 02:04