Общество
RT на русскомВ Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
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