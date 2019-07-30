Общество

Паводок может уничтожить экосистему БайкалаLive24 04:21

В Иркутской области наводнения могут уничтожить экосистему Байкала, заявил в интервью «Известиям» глава Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. В нынешнем году регионы Сибири и Дальнего Востока различные катаклизмы испытывают на прочность.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Эколог пояснил, чем Байкалу грозит повторный паводок в Иркутской области

URA.Ru00:01

Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:34

Хлор, рыбы и нерпы: Повторный паводок в Иркутской области может полностью уничтожить Байкал - эксперты

Царьградвчера в 22:26

СМИ сообщили о последствиях паводка в Приангарье для экосистемы Байкала

RT на русскомвчера в 21:59

Обнаружена новая угроза Байкалу

Lenta.ruвчера в 19:14

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Известиявчера в 19:03

Власти сообщили об отсутствии угрозы утечки вредных отходов Байкальского ЦБК из-за паводка

ТАССвчера в 06:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Происшествия

Земфира подробно рассказала о нападении безумного фаната

Обновлено вчера в 18:29
Путешествия

Сочи обогнал Турцию по количеству российских туристов

Число российских туристов, которые выбрали отдых в Сочи в 2019 году, превысило количество россиян, выбравших для отдыха Турцию.
Обновлено в 05:06
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении

Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Обновлено в 05:21
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Названы признаки профессионального выгорания

Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Политика

Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Общество

Как изменится наша жизнь в августе: законы, которые вступают в силу

В августе в России в силу вступает ряд новых законодательных норм. Индексация пенсий С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:48
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Наука

Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Экономика

Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика

Трампа призывают ввести новые санкции против России

«Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Порошенко назвал причину провала своей партии на выборах в Раду

Петр Порошенко имел в виду партии «Свобода», «Украинская стратегия Гройсмана», «Самопомощь» и другие политсилы.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Белом море потеряла ход яхта «Крейсер» с шестью людьми на борту

Обновлено в 04:58
Политика

Лукашенко пообещал Белоруссии честные выборы

Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:13
Культура

«Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения

"Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Омске мальчик обварил ноги, провалившись в яму с кипятком

Обновлено в 02:52
Происшествия

Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Врач не рекомендует Меган Маркл торопиться со второй беременностью

Врач-гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес дала интервью изданию Express, в котором порекомендовала Меган Маркл не спешить со второй беременностью.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Индия закупила тысячу российских ракет

Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Россию обвинили в перекрытии четверти Черного моря

Власти России объявили опасной для судоходства более четверти площади Черного моря.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ

По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 06:29
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное