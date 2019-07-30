Общество
Паводок может уничтожить экосистему БайкалаLive24 04:21
В Иркутской области наводнения могут уничтожить экосистему Байкала, заявил в интервью «Известиям» глава Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. В нынешнем году регионы Сибири и Дальнего Востока различные катаклизмы испытывают на прочность.
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с чего всё началось
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Происшествия
Земфира подробно рассказала о нападении безумного фаната
Обновлено вчера в 18:29
Путешествия
Сочи обогнал Турцию по количеству российских туристов
Число российских туристов, которые выбрали отдых в Сочи в 2019 году, превысило количество россиян, выбравших для отдыха Турцию.
Обновлено в 05:06
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Чайка заявил о проблемах в оборонном импортозамещении
Процесс импортозамещения в оборонной сфере испытывает проблемы, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Обновлено в 04:06
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Общество
Как изменится наша жизнь в августе: законы, которые вступают в силу
В августе в России в силу вступает ряд новых законодательных норм. Индексация пенсий С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил главам регионов и Рослесхозу пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:58
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Трампа призывают ввести новые санкции против России
«Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Порошенко назвал причину провала своей партии на выборах в Раду
Петр Порошенко имел в виду партии «Свобода», «Украинская стратегия Гройсмана», «Самопомощь» и другие политсилы.
Обновлено в 05:13
Политика
Лукашенко пообещал Белоруссии честные выборы
Парламентские и президентские выборы пройдут в Белоруссии по закону и в рамках действующей Конституции, заверил президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:13
Культура
«Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения
"Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Врач не рекомендует Меган Маркл торопиться со второй беременностью
Врач-гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес дала интервью изданию Express, в котором порекомендовала Меган Маркл не спешить со второй беременностью.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Индия закупила тысячу российских ракет
Россия поставит Индии около тысячи авиационных ракет.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Россию обвинили в перекрытии четверти Черного моря
Власти России объявили опасной для судоходства более четверти площади Черного моря.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ
По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 06:29