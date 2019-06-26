Общество
Паводок в Иркутской области подтопил сотни домовВести.Ru вчера в 23:14
В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка. Сложная ситуация — в двух районах: Тайшетском и Нижнеудинском.
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Режим ЧС введен в двух населенных пунктах Приангарья в связи резким подъемом воды в реках
IrkutskMediaвчера в 08:07
«Адресная помощь», 400 подтопленных домов и ожидание подъёма воды ещё на 0,5-1 метра
Тайшет24вчера в 17:47
Река Бирюса подтопила поселок Сереброво в Тайшетском районе
Областная газета (г. Иркутск)25 июня в 21:35
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Обновлено в 03:11
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
Обновлено в 01:58
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии
Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 00:02
Футбол
Руни забил гол со своей половины поля
Гол был забит на 10-й минуте игры. "Ди СИ Юнайтед" занимает третье место в Восточной конференции. Руни в этом сезоне забил девять мячей.
Обновлено в 03:58
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Авто
Объявлены российские цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Стала известна стоимость новой версии кроссовера Land Rover Discovery Sport в России.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.
Обновлено в 01:30
Экономика
В России резко подорожало высшее образование
За год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла на 15–19% в среднем по стране, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Обновлено в 03:25
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика
Китай и США намерены приостановить торговую войну
ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония).
Обновлено в 04:02
Общество
Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч
На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Футбол
Игрок потерял ₽900 тыс. в ставке на Кубок Америки
Экспресс состоял из четырех событий — матчей Кубка Америки между Колумбией и Катаром, Аргентиной и Парагваем, Уругваем и Японией, а также Катаром и Аргентиной.
Обновлено в 03:58
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Общество
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Политика
Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии
Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Происшествия
У атлантических берегов Канады обнаружены останки еще двух редких полярных китов
Останки еще двух редких полярных, или гренландских китов обнаружены у канадских атлантических берегов в заливе Святого Лаврентия.
Обновлено в 03:14
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено вчера в 07:55
Футбол
«Бенфика» продала нападающего Фелиша в «Атлетико» за €126 млн
Обновлено в 02:07
Политика
Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США
Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Москве арестован еще один грабивший людей отравитель
В Москве арестовали еще одного грабителя, травившего людей психотропными веществами. Им оказался ранее судимый житель Твери.
Обновлено в 04:10
Экономика
Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку
Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Водители премиальных марок автомобилей чаще всего скрывают номера при парковке
Водители автомобилей BMW и Mercedes чаще всего прячут номера при парковке, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе столичного администратора парковочного пространства.
Обновлено в 04:15
Политика
В Крыму решили не контактировать с новым «постпредом» Зеленского
Власти Крыма заявили, что не будут контактировать с новым "постпредом президента Украины по АРК" Антоном Корниевичем.
Обновлено в 02:53