Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской областиГазета.Ru вчера в 22:09
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС. По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживают почти 1,5 тысячи человек.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
В Иркутске начался сбор продуктов и вещей для пострадавших от паводков
Областная газета (г. Иркутск)00:43
Режим ЧС введен в двух населенных пунктах Приангарья в связи резким подъемом воды в реках
IrkutskMediaвчера в 08:07
«Адресная помощь», 400 подтопленных домов и ожидание подъёма воды ещё на 0,5-1 метра
Тайшет24вчера в 17:47
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело после ЧП с самолетом Ан-24 в Бурятии
Обновлено в 00:38
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Общество
Теодор Курентзис написал прощальное письмо с критикой краевых властей
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал открытое прощальное письмо.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В ходе внезапной проверки боеготовности войска ЦВО приступили к контрольным занятиям
Войска ЦВО приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности.
Обновлено в 02:34
Наука
Ученые назвали легкий способ снижения давления
Добровольцы из первой группы ежедневно выпивали 250 мл свекольного сока, а из второй - такое же количество воды, не принимая при этом лекарств для понижения давления.
Обновлено в 00:46
Интернет
Mozilla представила инструмент для обмана рекламных алгоритмов
Mozilla разработала инструмент Track THIS, который позволяет обмануть алгоритмы браузеров по таргетированию рекламы на определенного пользователя.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено вчера в 11:54
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Волкер прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прокомментировал предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина
По данным городского управления ГИБДД, водитель автомашины Chevrolet Cruze при пересечении перекрестка на красный сигнал светофора столкнулся с Toyota Camry, ехавшей по Малышева в сторону Пушкина.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Диетолог назвал стресс причиной увеличения веса
Британский диетолог Ким Пирсон рассказал, что стресс способен приводить к увеличению веса и повышению уровня кортизола.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники
"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Технологии
Российских автомобилистов оценят по стилю вождения
Обновлено в 02:33
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Футбол
Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу
Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество
Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени
Обновлено в 02:17
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
Подтверждено: видеокарты GeForce RTX Super дебютируют 2 июля, а модель RTX 2060 Super действительно получит 8 ГБ памяти
Напомним, последние слухи указывали на то, что RTX 2070 Super и RTX 2080 Super будут стоить столько же, сколько обычные версии на старте, а RTX 2060 Super будет чуть дороже.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Эксперты назвали продукты, от покупки которых нужно отказаться
Эксперты назвали товары, при покупке которых пострадают и бюджет, и здоровье.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
«Техмаш» создаст высокоточную авиаракету нового поколения к 2022 году
Концерн "Техмаш" создан в 2011 году, объединив более 50 предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Здоровье
Врач-иммунолог назвал главную причину низкого иммунитета
Специалист считает, что именно на фоне стресса организм становится более восприимчив к вирусам и бактериям, что и вызывает заболевания.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Кино
В США скончался актер из сериала «Альф»
В США скончался актер Макс Райт, широко известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».
Обновлено в 02:18