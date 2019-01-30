Павлюченко заявил, что не имеет контракта с ФК «Арарат»ТАСС 08:35

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко не имеет официальных договоренностей с московским футбольным клубом "Арарат".

Павлюченко заявил, что не имеет контракта с ФК «Арарат»

Происшествия Суд закрыл слушания по делу об аресте сенатора Арашукова Басманный суд Москвы закрыл слушания о заключении под стражу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Происшествия СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых Следственный комитет (СК) планирует задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых (последний является членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии).

Происшествия Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".

Интернет Facebook платила пользователям за установку следящей программы Пользователям предлагали установить программу Facebook Research и разрешить доступ к своим данным.

Происшествия Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.

Происшествия Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков Всех российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе, освободили, заявили РИА Новости в российском посольстве в Нигерии.

Происшествия Пожар в аквапарке «Мореон» в Москве потушен Пожар в аквапарке "Мореон" на юго-западе Москвы ликвидирован. Из здания было эвакуировано около 1,5 тыс. посетителей.

Авто Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.

Космос В Сети появилось видео полета огненного шара над Мурманской областью В Сети появилось видео, на котором светящееся небесное тело неизвестного происхождения пронеслось над трассой в Мурманской области.

Общество На Ямале тестируют президентские лимузины Aurus В паблике «|НТН| НЕтипичный Ноябрьск» соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором видно, как по городу едут президентские лимузины премиум-класса.

Наука Названа неожиданная опасность домашних кошек Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.

Общество Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф журналу The New Times Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу журнала The New Times на решение о штрафе в 22 миллиона рублей за несвоевременное сообщение о получении денег от иностранных агентов, сказано в решении судьи, опубликованном на официальном портале столичных судов.

Происшествия На Украине завели дело об убийстве после пропажи капитана «Норда» Адвокат Александр Руденко, представляющий интересы пропавшего на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, проинформировал об открытии уголовного дела, передает ТАСС.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Происшествия Пятеро школьников пострадали из-за распыленного перцового баллончика Пять детей пострадали в результате распыления перцового баллончика в одной из школ в подмосковном Подольске.

Происшествия Вице-губернатору Ленобласти предъявлено обвинение в мошенничестве Заместителю главы правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олегу Ковалю предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Волочкова обвинила в обмане задержанного сенатора Арашукова Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обманул ее, когда та приезжала в республику с благотворительными концертами.

Происшествия Американская актриса подала иск против боксёра Ковалева на $8 млн Американская модель и актриса телесериалов Джейми Фронтс подала иск против российского боксёра Сергея Ковалёва по обвинению в нападении с применением насилия.

Авто Трехдверный Range Rover не появится в продаже Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.

Армия и оружие Украина не смогла поставить США единственный танк Украина не смогла поставить США единственный экземпляр основного боевого танка "Оплот", о продаже которого объявлялось еще в феврале прошлого года.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Политика Apple признала факт локализации персональных данных россиян Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.

Политика У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.