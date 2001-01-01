Футбол

Павлюченко – о сборной России и отборе на Евро-2020: «Главное не растерять очки в матчах с Казахстаном, Кипром и Шотландией»Спорт-Экспресс 02:39

Кипр — Бельгия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 24 марта
Стадион «ГСП»
10′
Эден Азар
18′
Миши Батшуайи
Досса Жуниор
Энтони Георгиу
46′
57′
Дрис Мертенс
Аднан Янузай
68′
Торган Азар
Янник Феррейра-Карраско
Георгос Эфрем
Матия Шполярич
75′
Минас Антониу
Андреас Макрис
81′
89′
Миши Батшуайи
Деннис Прат
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России" и поделился мнением о выступлении команды Станислава Черчесова в первых матчах отборочного турнира Евро-2020.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Павлюченко – о сборной России и отборе на Евро-2020: «Главное не растерять очки в матчах с Казахстаном, Кипром и Шотландией»

Спорт-Экспресс02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Армия и оружие

Северные бригады получили на вооружение арктические бульдозеры

Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 02:27
Общество

В Приморье спасли почерневшего от угольной пыли детеныша тюленя

Детеныша ларги доставили из Находкинского торгового порта в центр "Тюлень".
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Политика

Володин: Трамп принял решение по Голанским высотам в обход СБ ООН

"Решение, которое принял президент США в отношении Голанских высот, игнорировав в основе своей диалог со всеми странами в рамках ООН, - это решение фактически принято в обход ООН и Совета Безопасности, поэтому все страны должны высказаться по этому вопросу", - сказал Володин.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Гаджеты

Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card

Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.
Обновлено в 03:20
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге

Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли пункт пропуска в ДНР

Обновлено в 05:06
Происшествия

В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком

Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Происшествия

«Мемориал» признал аспиранта МГУ Мифтахова политзаключенным

Правозащитное общество "Мемориал" признало аспиранта МГУ Азата Мифтахова, проходящего подозреваемым по делу о брошенной в офис "Единой России" дымовой шашке, политическим заключенным.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот

В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Политика

Тимошенко захотела объединиться с Гриценко после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила готовность объединиться с кандидатом в президенты и лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко после «политических гонок».
Обновлено в 03:46
Политика

Помпео предъявил претензии Лаврову из-за Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонной беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил о «неконструктивном» поведении Москвы в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 10:49
Культура

Минкульт запретил артистам театров летать на гастроли бизнес-классом

Министерство культуры РФ изменило условия поддержки гастролей театров, запретив ряду артистов летать бизнес-классом за государственный счет.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44
Космос

NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос

Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Обновлено вчера в 12:51
Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Кино

Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»

Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Футбол

Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о развитии клубного музея, а также о том сколько заработала петербургская команда в прошлом сезоне.
Обновлено в 04:27
Хоккей

«Даллас» обыграл «Виннипег», Радулов набрал 2 очка, Ничушкин — 1

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде переиграл «Виннипег Джетс» — 5:2. По 2 гола в составе победителей забили Радек Факса и Тайлер Сегин, еще один — Эса Линделль.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В торговом центре в Баку произошел пожар

Обновлено в 02:29
Здоровье

Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой

40-летняя жительница США получила инсульт во время занятий йогой.
Обновлено вчера в 10:17
Игры

Sony запустит свое шоу о новинках для PlayStation

Шоу запустят в прямом эфире на YouTube, Twitch, Facebook и Twitter.
Обновлено 23 марта в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Павлюченко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Знамя» из Ногинска. Заслуженный мастер спорта.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Станислав Черчесов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное