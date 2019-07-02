Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииРИА Новости 18:53
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России. Накануне Катамадзе написала на Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии.
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Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию.
с чего всё началось
Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей.Вечерняя Москва06:19
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