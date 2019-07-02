Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском вчера в 19:39

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей.
Вечерняя Москвавчера в 06:19

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«Что потерял российский зритель»: В «танце племени Мумбо Юмбо» разглядели Нино Катамадзе

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Сосо Павлиашвили оценил отказ Катамадзе выступать в России

URA.Ruвчера в 20:42

Павлиашвили призвал не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России

Московский Комсомолецвчера в 20:07

Павлиашвили попросил не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России

РБКвчера в 20:47

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

RT на русскомвчера в 19:39

«Жизнь от этого не изменится»: Сосо Павлиашвили об отказе Нино Катамадзе выступать в России

ТК Звездавчера в 08:51

«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

Вечерняя Москвавчера в 06:19
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Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

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В Египте нашли десятки странных мумий

При раскопках в Египте польские археологи обнаружили десятки странных мумий, возрастом около двух тысяч лет.
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Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:02
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Смертельно больная Александра Яковлева отмечает день рождения

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Транспорт

Движение по трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области ограничено

Ограничение на движение тяжеловесного транспорта через Иркутскую область введено из-за режима чрезвычайной ситуации, 2 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 01:49
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Экономика

Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян

Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика

Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах

Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

МЧС подтвердило гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.
Обновлено в 02:22
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Samsung объявил дату презентации Galaxy Note 10

Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Наука

В иракском водохранилище обнаружен дворец бронзового века

Снижение уровня воды в водохранилище в окрестностях Мосула (Ирак) обнажило руины древней крепости, построенной в бронзовом веке.
Обновлено в 03:18
Финансы

Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20

Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Космос

Оумуамуа признали обеспыленной кометой

Небесное тело, получившее обозначение 1I/2017 U1 и позже названное Оумуамуа («посланник издалека» в переводе с гавайского) двигалось по незамкнутой траектории, то есть по кривой, которая не замыкалась в орбиту вокруг Солнца.
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Бенитес согласился возглавить «Далянь Ифан»

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб «Далянь Ифан».
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В США умерла актриса Надежда Чередниченко

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В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Согласно источникам, Ванесса Кирби стала одной из кандидаток на роль Селины Кайл/Женщины-кошки в новой версии «Бэтмена».
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В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Портрет князя Владимира появился на пшеничном поле на следующий день после сбора урожая.
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Общество

Житель Магадана извинился за надпись «город-отстой» на баннере

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На Южном Урале птицефабрику уличили в продаже опасной продукции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока птицефабрика не сможет поставлять в магазины тушку цыпленка-бройлера, бедро и печень.
Обновлено в 02:27
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