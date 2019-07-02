Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском вчера в 19:39
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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с чего всё началось
Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей.Вечерняя Москвавчера в 06:19
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«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе
Вечерняя Москвавчера в 06:19
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Происшествия
Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета
Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В РФ начинают действовать новые правила продажи молочных продуктов
Постановление "Об изменении правил продажи молочных продуктов" в конце января подписал в Дмитрий Медведев Новый порядок продажи молочных продуктов в российских магазинах вступает в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Путешествия
Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов
Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Транспорт
«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров
Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Политика
Трамп заявил, что Иран «играет с огнём» в ситуации с СВПД
Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток за шествие в поддержку Голунова
Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Михаил Дегтярев попал в «школу губернаторов»
Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В петербургской квартире нашли полуметрового питона
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
ЦВО направил автоцистерны в зону паводка в Приангарье
Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область четыре автоцистерны, предназначенные для подвоза воды жителям подтопленных районов региона.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца
Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства
Эксперты Счётной палаты России обнаружили 62,6 тыс. объектов незавершённого строительства (ОНС) в стране к началу текущего года.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения
Обновлено вчера в 18:35
Общество
«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб
Обновлено в 01:46