Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском вчера в 19:39

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей.
Вечерняя Москвавчера в 06:19

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Сосо Павлиашвили оценил отказ Катамадзе выступать в России

URA.Ruвчера в 20:42

Павлиашвили защитил Нино Катамадзе после демарша против России

Газета.Ruвчера в 21:50

«Жизнь от этого не изменится»: Сосо Павлиашвили об отказе Нино Катамадзе выступать в России

ТК Звездавчера в 08:51

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

RT на русскомвчера в 19:39

«Не осуждайте ее»: Сосо Павлиашвили вступился за оскорбившую Россию грузинскую певицу Катамадзе

Царьградвчера в 14:48

Павлиашвили попросил не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России

РБКвчера в 20:47

«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

Вечерняя Москвавчера в 06:19
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Происшествия

Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета

Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

В РФ начинают действовать новые правила продажи молочных продуктов

Постановление "Об изменении правил продажи молочных продуктов" в конце января подписал в Дмитрий Медведев Новый порядок продажи молочных продуктов в российских магазинах вступает в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Путешествия

Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов

Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Экономика

Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз

Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Транспорт

«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров

Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Недвижимость

Квартиры россиян станут дороже

Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Политика

Трамп заявил, что Иран «играет с огнём» в ситуации с СВПД

Ранее сообщалось, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный СВПД.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за шествие в поддержку Голунова

Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Михаил Дегтярев попал в «школу губернаторов»

Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В петербургской квартире нашли полуметрового питона

Обновлено вчера в 15:35
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

ЦВО направил автоцистерны в зону паводка в Приангарье

Центральный военный округ перебросил в Иркутскую область четыре автоцистерны, предназначенные для подвоза воды жителям подтопленных районов региона.
Обновлено вчера в 23:27
Космос

Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца

Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

Эксперты Счётной палаты России обнаружили 62,6 тыс. объектов незавершённого строительства (ОНС) в стране к началу текущего года.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя в интервью журналу "Новое время" конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, назвал последнего "невеждой".
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол

«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения

Обновлено вчера в 18:35
Общество

«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб

Обновлено в 01:46
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