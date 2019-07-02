Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей.

с чего всё началось

Кто-то может расценить это как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение.

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.

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