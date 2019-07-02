Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском вчера в 19:39
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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Кто-то может расценить это как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение.
с чего всё началось
Грузинская певица Нино Катамадзе удалила из «Фейсбука» запись, в которой она заявила, что отказывается от дальнейших выступлений в России. Ее слова вызвали бурную реакцию в соцсетях и негодование у российских общественных деятелей.Вечерняя Москвавчера в 06:19
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«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе
Вечерняя Москвавчера в 06:19
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