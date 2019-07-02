Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском 19:39

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
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«Я бы так не сделал»: Сосо Павлиашвили прокомментировал антироссийский бойкот Катамадзе

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Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

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