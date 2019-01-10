Российский художник-акционист Петр Павленский, который обвиняется во Франции в поджоге банка в Париже, на заседании суда заявил, что посвящает процесс французскому писателю маркизу де Саду.

Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду

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